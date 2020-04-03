中國官方嗆 世界抗疫領導權不是吹出來爭出來的

新冠肺炎疫情重災區轉向歐美，中國則變成提供救援的一方，讓一些歐美輿論憂心，中國藉由援助疫情作為地緣政治武器，提高影響力。中國外交部發言人華春瑩3日對此回應稱，樂意與其他國家分享中國抗疫經驗，但不會把它用作地緣政治的武器或工具，華春瑩認為領導權不是靠吹就能吹出來的，她表示，這是中國作為一個負責任大國應盡的責任和義務。

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據中國時報今天報道說，借疫情提高影響力？陸外交部：領導權不是吹出來爭出來的。中國外交部3日的記者會，有媒體詢問，近日西方有一些聲音認為，中國正將這場新冠肺炎疫情轉變為地緣政治武器，以提高影響力。

中國外交部發言人華春瑩對此表示，這場疫情是一場突如其來的遭遇戰和阻擊戰，在戰場上戰鬥最激烈的時候，有誰會想到今後怎麼去論功行賞嗎？至於中國在抗擊疫情防控當中，有一些比較有效的做法和有益的經驗，我們很樂意同其他國家分享，但我們不會把它用作什麼地緣政治的武器或者工具。

據華春瑩說，“再說領導權也不是說靠吹就能吹出來的，靠爭就能爭出來的。如果我們的一些有益的理念、做法和經驗，能夠為今後世界公共衛生安全和治理做出一些積極貢獻，我想那也是中國作為一個負責任大國應盡的責任和義務”。