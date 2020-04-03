中國明日下半旗為疫情犧牲人士致哀

2020年清明節，新冠疫情陰霾未散，北京街頭一市民點燃紙錢，紀念逝去的親人。

明天是中國傳統拜祭先人和掃墓的清明節，中國國務院宣布，將於明(4日)天舉行全國性哀悼活動，全國和駐外使領館下半旗，為抗擊新型肺炎疫情犧牲的烈士和逝世人民致哀。

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公告提到，哀悼活動由明日10時起，全國人民默哀3分鐘，汽車、火車、船艦鳴笛，防空警報鳴響致哀，全國停止公共娛樂活動。

根據中國法例，在八種情況下可以下半旗致哀，除了國家主席等領導人或有突出貢獻人逝世時之外，就是國內發生特別重大傷亡的不幸事件或者嚴重的自然災害造成重大傷亡時，國務院亦可決定下半旗。

中國爆發武漢肺炎至今已經超過三個月，根據衛生健康委員會數據，有81620人確診，3322人死亡。而疫情最嚴重的湖北省，昨天把14人評為烈士，當中2人是醫竣人員，包括最先披露疫情的吹哨人李文亮醫生。