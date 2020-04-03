任案顯落地 王岐山今露面陪同習近平植樹活動

據新華社報道，中國國家主席、中共總書記習近平今日（4月3日）早上在北京參加義務植樹活動，他指在全國疫情防控工作形勢持續向好、復工復產不斷推進的時刻，參加義務植樹，是以實際行動促進經濟社會發展和生產生活秩序加快恢復。港媒注意到陪同習近平出席植樹活動的中共領導人當中，包括有2月27日接見外賓後，再無露面的國家副主席王岐山。

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據蘋果日報今天報道，新冠肺炎，習近平植樹稱疫情向好，神隱逾月王岐山首露面。

該報道引述官方消息，習近平向其他參與植樹的社區工作人員表示，社區防疫工作功勞很大，但之後的任務還很繁重，既要加快復工復產，也要堅持外防輸入、內防反彈，強調日常防範傳播等是社區的主要任務，要確保社區居民生命安全和身體健康。習近平又表示，義務植樹，除了是以行動促進經濟發展，加快恢復生產生活外，也是倡導尊重自然、愛護自然的生態文明理念，促進人與自然和諧共生。習近平指，在中共十八大以來，生態文明建設納入“五位一體”總體布局，全國開展大規模國土綠化行動，實現了森林資源連續增長，對減少土地沙漠化面積，應對氣候變化有重要貢獻。

同場的領導人尚有國務院總理李克強、全國人大常委會委員長栗戰書、全國政協主席汪洋、中央政治局常委王滬寧、中紀委書記趙樂際、國務院副總理韓正和王岐山等。

據蘋果日報說，當中，以王岐山的出現最受關注。有傳自王岐山的好友、華遠集團前總裁任志強在武漢肺炎爆發，撰文諷刺習近平是“剝光了衣服也要堅持當皇帝的小醜”被捕後，王岐山一直未見露面。據消息謂，任志強觸怒習近平，以致北京下令“任何人不得插手，不能介入，不能求情”，王岐山某種程度上“已經靠邊站了，對習近平沒有什麼制衡”。

該報道說，根據公開資料顯示，王岐山對上一次公開活動，已是2月27日會見塞爾維亞第一副總理兼外長。