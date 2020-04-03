新冠病毒 中國新報疫情無癥狀感染者新增60例

中國國家衛生健康委員今天報告新增新冠肺炎確診病例31例，其中29例為境外輸入病例，2例為本土病例（遼寧1例，廣東1例）；新增死亡病例4例（湖北4例）；新增疑似病例12例，均為境外輸入病例。湖北連續無新增。

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據路透社今天報道說，4月2日中國新增新冠肺炎確診31例境外輸入29例，新增無癥狀感染者60例。

據中國國家衛生健康委員周五公告說，4月2日31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增新冠肺炎確診病例31例，其中29例為境外輸入病例，2例為本土病例（遼寧1例，廣東1例）；新增死亡病例4例（湖北4例）；新增疑似病例12例，均為境外輸入病例。

當日報告新增無癥狀感染者60例，其中境外輸入無癥狀感染者7例；當日轉為確診病例7例（境外輸入轉為確診7例）；當日解除醫學觀察101例（境外輸入解除醫學觀察5例）。尚在醫學觀察無癥狀感染者1,027例（境外輸入221例）。

當日新增治癒出院病例163例，解除醫學觀察的密切接觸者1,990人，重症病例減少50例。

該報道稱，境外輸入現有確診病例710例（含重症病例19例），現有疑似病例135例。累計確診病例870例，累計治癒出院病例160例，累計死亡病例0例。

截至4月2日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例1,727例（其中重症病例379例），累計治癒出院病例76,571例，累計死亡病例3,322例，累計報告確診病例81,620例，現有疑似病例135例。累計追蹤到密切接觸者710,985人，尚在醫學觀察的密切接觸者19,533人。

湖北新增確診病例0例，新增治癒出院病例141例（武漢141例），新增死亡病例4例（武漢4例），現有確診病例987例（武漢983例），其中重症病例349例（武漢346例）。累計治癒出院病例63,612例（武漢46,461例），累計死亡病例3,203例（武漢2,563例），累計確診病例67,802例（武漢50,007例）。新增疑似病例0例，現有疑似病例0例。