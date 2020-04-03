武漢李文亮吹哨被“烈士”，“發哨人”艾芬醫生疑失蹤

被中國公眾視為“吹哨人”的已故武漢中心醫生李文亮星期四（4月2日）被湖北當局評定為“烈士”。他生前曾經因披露新冠病毒疫情而遭當局訓誡。但與此同時，被視為是李文亮“發哨人”的艾芬醫生近期被懷疑“失蹤”。

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據美國之音報道稱，武漢李文亮醫生被“烈士”，“發哨人”艾芬醫生疑失蹤。據中國官方喉舌央視說，湖北近日將李文亮等14名犧牲在新冠肺炎防疫一線的人員為首批“烈士”，其中李文亮、江學慶、梅仲明等人是武漢中心醫院醫師，劉智明是武昌醫院院長，夏思思是武漢協和江北醫院醫師，彭銀華是武漢江夏區第一人民醫院醫師。2019年12月底，李文亮等8名醫生在個人微信等社交媒體上對外披露武漢疫情，全部被警方通報為造謠，遭到訓誡處罰。

該報道稱，李文亮在2月6日因感染新冠病毒不治去世後，中國網絡爆發不滿、悲憤和對政府官員的譴責，網友公開要求言論自由。中國當局在加緊對網絡言論鎮壓的同時，宣布派調查組調查李文亮事件。不過，在國家監委調查組歷經一個多月的調查後，僅以將抓捕李文亮的地方派出所“對李文亮醫生出具訓誡書不當，執法程序不規範”作為結果告終，引髮網民不滿，質疑缺乏說服力，是避重就輕，文過飾非。

同時，與李文亮為同事、被視為“發哨人”的武漢中心醫院急診科醫生艾芬去年12月底首先在微信上傳播疫情信息，李文亮就是因為轉發艾芬醫生髮出的信息而遭到警方訓誡。有報道稱，艾芬醫生目前行蹤不明。

據《人物》雜誌3月10日報道，艾芬本人也遭到醫院領導和紀監部門嚴厲警告。艾芬後悔當時被領導訓斥後沒有繼續吹響哨聲。該雜誌對艾芬的專訪，記錄了她的親身經歷，第一手的見聞，從醫生的角度，敘述了武漢疫情發生、發展、發現到公開的血淚陳述。《人物》對艾芬的專訪在習近平武漢視察的當天刊出，文章出來後，立刻被中共宣傳部門緊急全網刪除。

該報道引述澳大利亞著名新聞節目《60分鐘》3月29日消息稱，被稱為“發哨人”艾芬醫生已失聯，下落不明。不過，報道發出後，艾芬的微博當天晚10點39分貼出一張江漢口的照片，並配有簡單文字。這也是艾芬微博的最後更新。目前外界仍無法確定她的行蹤。