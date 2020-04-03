武漢解封倒計時 變數或也與時俱增

中國湖北武漢4月8日將恢復對外交通，但當地疫情防控指揮部人員今天卻稱，近期人員流動加大、居民鬆懈防範，且傳出無癥狀感染者和康復人員出院後又測出病毒，因此社區封控措施將持續。

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據中央社今天報道說，武漢解封添變量，複發頻傳社區封閉管理持續。消息稱，湖北武漢4月8日將恢復對外交通，但當地疫情防控指揮部人員3日卻稱，社區封控措施將持續。

中央社今天引述中新社今天消息，武漢市新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，俗稱武漢肺炎）疫情防控指揮部2日下發“關於建立疫情防控長效機制持續做好小區封控管理工作的通知”，其中提及將建立疫情防控長效機制，持續做好社區封控管理。中新社報導並引述武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部相關負責人表示，目前武漢疫情傳播已基本阻斷，初步實現社區乾淨、社會面乾淨，99%的居民社區無疫情，取得階段性重要成效。

但這名負責人坦言，湖北解封後，武漢市內人員流動明顯加大，市外人員流入大幅增加，居民防範意識有所鬆懈，特別是無癥狀感染者和康復出院後複檢為陽性患者的出現，以及境外輸入壓力的增加，武漢疫情防控形勢依然嚴峻，外防輸入、內防反彈的任務依然繁重複雜。

消息指，因此這名負責人表示，當地將建立疫情防控長效機制，持續做好社區封控管理。

報道引述通知要求，各區要繼續強化社區封閉管理，落實出入口管理崗位責任制，對進出社區人員嚴格落實身份必問、資訊必錄、體溫必測、口罩必戴的要求，引導居民非必要盡量不出門，堅決切斷傳染源、阻隔傳播途徑。通知也指出，各區要嚴格按照社區疫防要求，加強對重點族群的疫情排查，切實做到早發現、早報告、早隔離、早治療。要加強無癥狀感染者、復陽（複檢為陽性）人員及境外省外返漢出現健康異常人員的跟蹤排查，確保第一時間檢測、隔離所有密切接觸人員，絕不放過任何一個傳染源。