法國智庫評估世衛組織應對新冠危機方式及中國影響

香港電台負責人因記者採訪世界衛生組織助理總幹事時提問台灣問題而被指控違反一個中國原則，一方面凸顯香港新聞自由受到嚴重威脅，另一方面也凸顯世衛組織在此番新冠危機中與北京的曖昧關係。法國知名智庫蒙田學院（Institut Montaigne）日前發表對世界衛生組織處理新冠危機的首份評估報告。

廣告 繼續瀏覽後續

報告的作者是法國漢學家高德蒙教授。（François Godement ）報告指出世界衛生組織總幹事譚德賽在此次危機中帶有明顯傾向性地一味信任中方提供的信息，這是其他國家今天面對危機措施不及 的部分原因之一。報告在梳理的新冠疫情爆發的時間表以及世衛組織在各個階段說做出的明顯不合時宜的反應之後，提問道：這是世衛組織總幹事譚德賽一個人的問題還是聯合國各大機制內存在的普遍現象？

事實上，造成世衛組織偏向中國的原因，並非是由於中方對世衛組織提供了大量的資金，因為事實上中國繳納的分攤金十分有限，但是卻彰顯聯合國多個機構難以應對中國的外交攻勢的普遍現象。

報告指出，在聯合國的其他機構也同樣存在同樣的受中國影響的問題，比如說，聯合國難民署，就不斷對中國的一帶一路讚不絕口，而一帶一路與難民沒有緊密關聯而且中方提供的資助金額也僅為130萬美元，遠遠低於美國的16億美元，以及歐洲的12億美元。報告因此指出，中國的影響力並不是以金錢來衡量，而在於他的外交影響力，在於他在地緣政治上所佔有的份量，也就是對他國的投票意圖的影響力，這在聯合國機制的運作體系中舉足輕重。

報告最後指出，危機過後，追究責任的時刻將會到來，世衛組織無疑會首當其衝成為替罪羊，但是，如果說一些弱小的國家的政府可以以世衛組織的錯判作為借口的話，發達國家的政府還必須面對自身必須承擔的責任。

必須肯定的是世衛組織的通報信息以及協調功能是無法取代的，但是如何避免該組織受到專制國家的影響，這才是關鍵所在。對官方信息提出質疑無疑是第一步。