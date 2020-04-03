法美希望五常急開新冠峰會 中美病毒起源吵癱安理會

特朗普和馬克龍希望召開聯合國五常特別視頻會議討論衝突地區防疫措施，但“中美之間因病毒起源地的爭吵令安理會陷入癱瘓”。

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截至目前，新冠病毒肆虐全球已造成至少5萬7千人死亡，感染人數超過108萬人，188個國家與地區未能倖免。4月3日星期五，愛麗舍宮和白宮宣布，法國總統馬克龍和美國總統特朗普希望在近期召開聯合國五場特別共勉視頻會議，討論衝突地區的防疫措施，增強聯合國框架內合作，抗擊新冠大流行病。愛麗舍宮同時提醒，“這一途徑近一直未能達成…本次面對疫情，五常峰會將是非常特殊的”。法新社華盛頓站解釋稱，聯合國安理會多個星期以來“一直因為美國和中國糾結新冠病毒到底源自何處爭吵而陷入癱瘓”，“美國在聯合國的所有討論或文件當中都會強調病毒起源”。

一周之前，馬克龍曾經呼籲聯合國五常當中另外四國領導人就世界範圍衝突地帶立即停火，組織平民防疫而展開對話，尋找解決途徑，但法新社引述一位匿名外交官的話表示，“美國合眾國之間爭吵不斷，分歧加劇”。

法方認為，五常之間的視頻會議將有助於情況解凍，愛麗舍宮表示，面對新冠大流行病，聯合國安理會必須有所作為。以德國為首的安理會非常任理事國已在本周四提請就新冠疫情召開會議。聯合國秘書長古特雷斯周五表示，這場會議可以在下周舉行。但很有可能要排在美國與法國總統希望的五常會議之後。