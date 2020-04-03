港台英文“脈搏”問世衛高官爭議擴大 香港新聞記者簽名運動抗議

港台英文節目“脈搏”（The Pulse）記者日前透過視訊訪問世界衛生組織高級顧問艾沃德（Bruce Aylward），期間詢問世衛會否重新考慮接納台灣。此事日來惹起爭議，親北京陣營人士以及港官抨擊港台作為官方機構，詢問這樣的問題有違中國國家利益及觸犯“一中”原則，此舉遭香港新聞界抗議。

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據中央社今天報道說，聲援港台拒政治干預，港新聞工作者發起簽名運動。

香港電台節目詢問世衛組織有關接納台灣的問題，引來港官員批評。香港一批新聞工作者今天發起網上簽名運動，要求商務及經濟發展局局長邱騰華“立即停止政治干預港台”。

該報道稱，這項“捍衛新聞自由”的運動由一批港台節目顧問團成員發起。他們發表公開信，要求邱騰華華停止“政治干預”港台的日常編採工作，並立即撤回批評The Pulse節目和指控港台違反使命等“失實”言論。公開信強烈譴責“邱騰華干預港台編採自主和高調向廣播處長施壓，以達致要求港台自我審查之目的，嚴重損害言論和新聞自由”。

該報道說，港台英文節目“脈搏”（The Pulse）記者日前透過視訊訪問世界衛生組織高級顧問艾沃德（Bruce Aylward），期間詢問世衛會否重新考慮接納台灣。此事日來惹起爭議，親北京陣營人士抨擊港台作為官方機構，詢問這樣的問題有違中國國家利益及觸犯“一中”原則。

商經局發言人昨天對此事作出回應，指局長邱騰華認為該集節目當中的表達，有違“一個中國”的原則及約章中香港電台作為公共廣播機構所訂明的目的和使命。