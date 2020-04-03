瑞典報紙直呼近平冠狀病毒 中國使館怒嗆反科學

2019新型冠狀病毒全球至今已累計破百萬人染疫，然而，身為疫情爆發起始點的中國，近期不停利用輿論撇清疫情爆發點，並透過官媒與黨媒引述有利報導，將源頭指向它國。瑞典媒體《每日工業報》（Dagens industri）日前刊登評論，並畫上了“近平冠狀病毒”的圖樣。直指中國不斷透過輿論卸責。對此，中國駐瑞典大使館則發出聲明回應，反指瑞典媒體與該篇作者藐視科學。沒有消息透露中國方面是否加大對瑞典的反擊與報復。

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據聯合新聞網今天報道說，瑞典媒體繪“近平冠狀病毒”，中駐瑞典大使館反指“藐視科學”。消息指《每日工業報》3月30日在報紙上刊登評論文章，並把習近平頭像和冠狀病毒圖案融為一體。

該報道稱，中國近期不斷宣揚中國非病毒起源地、國內抗疫成功，《每日工業報》3月30日在報紙上刊登評論文章，作者為駐亞洲的自由記者尼蘭德（Johan Nylander），報道內容直指中國領導人習近平導致病毒爆發、操控疫情數據的輿論，且不斷散布“病毒並非來自中國”的說法。《每日工業報》更把習近平頭像和冠狀病毒圖案融為一體，意指“近平冠狀病毒”。

對此，中國駐瑞典大使館則發出聲明回應，指出《今日工業報》記者尼蘭德近日發文稱“新冠病毒是中國製造”。這是將病毒與特定的國家和地區聯繫，是將病毒溯源這一複雜的科學問題政治化，不僅是對科學的藐視，在全世界團結一致合作抗疫的背景下，更是暴露了其狹隘和對生命的褻瀆。對此強烈譴責和堅決反對。《今日工業報》發表尼蘭德這樣嚴重違背科學的謬論，是極不負責任的。

據中國駐瑞典大使館稱，新冠病毒溯源問題是個複雜的科學問題，需要遵循科學、專業的意見。“我們與病毒的鬥爭無關社會制度或地緣政治。我們敦促尼蘭德和瑞典一些媒體崇尚科學，停止污名化，真正為瑞典、為全球抗疫事業做點有益的事。”