美一眾議員推特投票征病毒名 中共病毒稱冠 傳中國人投票多

新冠肺炎持續肆虐，全球確診人數至今已突破100萬，歐美國家近日更是以倍數成長。美國亞利桑那州一名眾議員日前在推特發起“為新冠病毒（COVID-19）命名”的票選活動，吸引3萬4千多人參加。令人意外的是，CCP virus（中共病毒）超越武漢肺炎（Wuhan virus），以52%的得票率高票當選。據信投票者多為中國人。有評論指中國官方料厲批此一舉動。

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據聯合新聞網今天報道說，美眾議員辦投票為病毒命名，結果由“中共病毒”奪冠。美國眾議員戈薩在社群網站讓大家投票，詢問“哪個才是這個病毒最好的名字？”

美國亞利桑那州一名眾議員日前在推特發起“為新冠病毒（COVID-19）命名”的票選活動，吸引3萬4千多人參加。令人意外的是，CCP virus（中共病毒）超越武漢肺炎（Wuhan virus），以52%的得票率高票當選。

該報道說，美國確診患者近期大暴增，也不斷傳出口罩、呼吸器等醫療器材匱乏的情形。中國先前卻不斷試圖將病毒起源地指向美國，緩解全球輿論抨擊，並幫中共解圍。因此，眾議員戈薩（Paul Gosar）才在社群網站讓大家投票，詢問“哪個才是這個病毒最好的名字？”

戈薩在上月31日表示，這項調查仍在進行中。一夜之間，大約有20,000名中國人（從姓名和頭像判斷）對CCP virus投了贊成票，從他們的評論可以了解他們的觀點和痛苦。他說，“謝謝這些中國人，你們的留言告訴了我們為什麼CCP virus（中共病毒）是這種病毒準確的名稱。”

該報道稱，推文下方湧入許多留言，紛紛表示“因為病毒就是共產黨放的，跟我們中國人無關，我們也是被害者，我們與共產黨不一樣，不能讓共產黨綁架我們中國人。”、“感謝您，感謝您給了一個機會讓我們投票！”