習近平浙江行 官媒加大對外宣傳中國信心

官媒人民日報海外版今天稱，習近平此行向世界傳遞中國信心，同時堅定今年包括脫貧等經濟目標不後退。中共總書記習近平3月29日前往浙江視察，中國籍此宣告中國逐漸擺脫疫情，要全力發展經濟。

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據中央社今天報道說，習視察浙江，官媒：宣示既定戰略目標不後退。

習近平3月29日至4月1日在浙江就統籌推進2019冠狀病毒疫情防控和經濟社會發展工作進行調研。當時分析指出，相較習近平3月10日視察武漢旨在宣示疫情得到控制，穩定民心，這次浙江視察是在宣告中國進入“後疫情”時期經濟重建。

中央社說，中國今天的報導也說，習近平的浙江之行，釋放出強烈的積極信號，代表中國並未因全球性挑戰而在既定戰略目標上選擇後退。

2020年是中國各項目標預計要達成的一年，包括脫貧、建成小康社會。人民日報海外版說，雖然疫情一度迫使中國按下暫停鍵，但是隨着國內防疫態勢好轉，中國經濟社會正在迅速恢復正常。習近平在浙江強調奮力實現今年經濟社會發展目標任務，就是表達了中國對2020年的信心。

世界經濟貿易成長受到全球疫情嚴重衝擊，對中國經濟發展特別是產業鏈恢復帶來新的挑戰。習近平在寧波舟山港說，即便國內打贏了，國際疫情形勢也可能影響我們，所以要積極參與到國際疫情防控合作中去，代表中國將積極參與世界各國防疫。

官方報導說，目前，中國政府已向120個國家和4個國際組織提供了物資援助，中國企業也向100多個國家和國際組織捐贈了醫療物資。報導特別指出，浙江曾經是習近平長期主政的地方，習近平主政期間提出“八八戰略”等促進浙江經濟發展，並用筆名“哲欣”寫下“之江新語”，顯示浙江對習近平的政治意義。

據中央社稱，人民日報海外版說，在全球面臨疫情挑戰的關鍵時刻，習近平來到浙江考察，也向世界傳遞了中國信心。