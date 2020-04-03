風向或闖禍? 財新陷“賣國媒體”口水浪尖

世衛組織唯諾事件可能連帶財新再躺槍。香港電台因該台英文節目記者，早前以電話訪問世衞助理總幹事艾華特（Bruce Aylward）有關世衛是否應接納台灣加入的問題而引發風波。一向敢言的內地《財新周刊》前早的一期的封面，則因被指將中國醜化成病毒，以及擡舉美國，而遭內地網民口誅筆伐，指為“賣國媒體”。更網民在網微形容，《財新周刊》如同內地版香港電台，“惡劣情況”甚至有過之而無不及。

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據蘋果日報今天報道說，《財新》封面醜化中國成病毒被斥賣國，網民斥內地版香港電台。

該報道稱，《財新周刊》早前一期的封面，被指醜化中國，擡舉美國。

蘋果日報說，引發今次風波的第896期《財新周刊》，是於上月16出版，封面主題是〈美國戰疫：能否及時阻止新冠病毒攻陷全美，全乎全世界〉。乍聽之下，並無不妥，但對於內地一眾“玻璃心”來說，卻是大逆不道，有擡舉美國之嫌。不過，最令內地網民不滿的，其實是封面的圖像設計。

這期封面以類似“牛頓球”（Newton\'s Cradle）的撞鐵球擺飾作為背景，第一個鐵球是紅色的病毒，正撞向繪有美國國旗的第二個鐵球，而第三個鐵球則明顯是像征地球，當中的意思十分清楚，就是武漢肺炎病毒撼動美國，所生產的連所反應，全球必須受到更為巨大的影響。

該報道稱，看在內地網民眼中，這種表達方式竟然是“別有用心”、“居心叵測”的賣國行為。微博大V@平民王小石，直指：“《財新周刊》聲嘶力竭高呼：能否及時阻止新冠病毒攻陷全美，關乎全世界”，又指“‘財新封面圖片素材來源病毒表面有五星’，居心叵測啊！”網民@俠骨柔情的楊華，就認為：“看來，政府是包容這樣的賣國媒體的”。

另一網民@在夢幻島等你，則形容《財新周刊》這次引起的波，如同“內地版香港電台，還不少呢。中國媒體自由度看來比美國高多了啊，長期陽奉陰違就算了，現在都可以公然賣國了。”

該報道稱，觀察者網的“風聞社區”，網民“阿薩爾蓋”，就將《財新周刊》在與2月17日出版的892期封面《保衛湖北：勾勒湖北防疫戰全景，尋找終止疫情的密碼》，和這一期作比較。其他網民留言，狠批《財新周刊》：“查了下這個財新，它的社長在西方媒體屆評價很高啊”、“財新是敵人資助的，由國內敵人代理人指揮的，以推翻社會主義制度為主要任務的反動機構，無論其僱員如何認真工作，如何‘秉持良心’，都無法改變這個基本的設定”。

據蘋果日報稱，《財新周刊》是財新傳媒旗下財經類雜誌，由內地資深傳媒人胡舒立創辦，一向以敢言見稱，有傳其背後“靠山”是國家副主席王岐山。事實上，在這次武漢肺炎疫情中，財新系傳體就表現得相當出位，曽發表多篇道報，踢爆武漢疫情失控，同時質疑有關當局隱瞞疫情令病毒大爆發肇禍，但隨後均被刪除或屏蔽。