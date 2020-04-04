中港銀行下調儲備金率將「放水」逾760億歐元紓緩疫情衝擊

為應對武漢肺炎疫情對經濟的衝擊，中國內地和香港的監管機構同日下調銀行的準備金率，預料兩地可以有多6373億港元(摺合約760億歐元)的資金供市場借貸。當中，中國人民銀行(人行)會分兩期下調村鎮及省級城商行的存款準備金率1個百分點，可望共釋放4000億元人民幣(摺合約522億歐元)長期資金；另又會由下周二(7日)起將金融機構在央行超額存款準備金利率減半至0.35%。

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香港銀行亦獲下調儲備水平五成，預料可釋放2000億港元(摺合約238億歐元)借貸空間。

繼上月中降准後，人行昨(3日)天再宣布定向降准，於本月和下月的15日分別下調村鎮及省級城商行存准金率0.5個百分點，共釋放長期資金約4000億元人民幣。這是人行今年第三次降准，前兩次降准已為市場釋放13500億元資金。

人行指出，此次降准後，服務農村信用社、農商行、農村合作銀行、村鎮銀行和僅在省級經營的城商行等4000多間中小存款類金融機構的存准金率將降低至6%，平均每家中小銀行可獲約1億元人民幣的長期資金，有效增加中小銀行支持實體經濟的穩定資金來源，還可降低銀行資金成本每年約60億元，有利於降低貸款實際利率。人行續稱，分兩次執行可避免資金突然增多而出現流動性淤積，確保中小銀行將資金以較低利率投向中小企。

銀行業界表示，當局加快寬鬆的政策立場非常明確，而疫情對中小企打擊較大，故針對性地向以中小企客戶為主的中小銀行「放水」(中國人向以水為財)以支持中小企銀行放貸。

另外，人行同時宣布，把超額準備金由現時的0.72%下調至0.35%，令銀行自主支配的金額大增，促進銀行更好地服務實體經濟特別是中小微企業。超額準備金是金融機構在繳納法定準備金後自願存放在央行的資金，自2008年後未作調整。

香港方面，金融管理局昨與業界和工商界代表會面後提出五項方案以紓緩中小企的現金流壓力，除下調銀行現有監管儲備水平一半，為市場釋放超過2000億港元的借貸空間外，還宣布以回購交易形式從聯儲局獲得美元並拆借予本地銀行、令銀行可給合資格中小企客戶自動或毋須申請而延長還款期。

金管局指出，自去年10月設立「銀行業中小企貸款協調機制」以來，截至3月底，銀行共批出近9000宗「還息不還本」、貸款展期及應急貸款等支持措施的申請，涉及金額超過570億港元，而個人客戶的應急貸款亦借出超過80億港元。