出口口罩擦鞋視頻鬧大 美司法部長傳轉發 官方或調查

中國網絡傳播一名口罩生產工人用大把產品擦鞋並稱這算什麼，還沒有擦屁股呢的視頻，遭致多方批評與質疑。這段影片從國內瘋傳到海外，美國司法部長巴爾亦轉發影片。中國官方報紙亦批評影片導致海外開始質疑中國生產口罩的標準及安全性，要求相關部門嚴查。

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據頭條日報今天報道稱，生產車間用口罩擦鞋惹眾怒，缺德內地男：還沒擦屁股。新冠肺炎疫情下口罩等物資依然短缺，不少國家都向中國採購口罩。最近網上廣泛流傳一段“口罩擦鞋”的影片，一名中國內地口罩廠員工，坐在生產線旁邊用口罩擦鞋，更一臉得意說“還沒拿來擦屁股呢！”影片引起廣大迴響，大批網民批評認為不該開這種玩笑。

影片中一名疑似口罩廠員工的男子，不僅自己未有戴好口罩，更抓起散落在地的大把口罩擺拍炫耀，反覆擦自己的鞋子，拍攝者還稱讚他“有錢！任性！不差錢！”網民看完都大感憤怒，“這種人要嚴懲”、“一個小舉動可能毀掉我們整個醫療出口產業！”亦有人認為影片中擦鞋的口罩或者只是廢棄的“邊角料”。

該報道說，這段影片從國內瘋傳到海外，美國司法部長巴爾亦轉發影片。中國官方媒體《人民網》亦撰文批評影片導致海外開始質疑中國生產口罩的標準及安全性。文章批評在生產車間無論用什麼擦鞋，都是在挑戰公共底線，絕不允許，要求涉事人員道歉，相關部門嚴格調查。