新冠病毒中國疫情今報武漢一例新增 境外再傳入18例

中國今天通報，3日新增19例2019冠狀病毒疾病確診，其中18例為境外輸入，1例為武漢的無癥狀感染者轉為確診。當日中國新增未出現癥狀的感染者64例，累計1030例觀察中。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社今天報道說，新冠肺炎中國增19確診，其中1例本土來自武漢。根據中國通報，3日新增19例2019冠狀病毒疾病（俗稱武漢肺炎）確診，其中18例為境外輸入，1例為武漢的無癥狀感染者轉為確診。

綜合中國國家衛生健康委員會與湖北衛健委上午通報，4月3日0至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團新增確診病例19例，其中18例為境外輸入病例，1例為本土病例，來自湖北省武漢市；新增死亡病例4例（湖北4例）；新增疑似病例11例，均為境外輸入病例。

當日新增治癒出院病例180例，解除醫學觀察的密切接觸者2346人，重症病例減少48例。

消息說，無癥狀感染者方面，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增64例，其中境外輸入無癥狀感染者26例；當日轉為確診病例3例（境外輸入轉為確診2例）；當日解除醫學觀察58例（境外輸入解除醫學觀察6例）。尚在醫學觀察的無癥狀感染者1030例（境外輸入239例）。

境外輸入現有確診病例698例（含重症病例17例），現有疑似病例114例。累計確診病例888例，累計治癒出院病例190例，累計死亡病例0例。

截至4月3日24時，據中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例1562例（其中重症病例331例），累計治癒出院病例7萬6751例，累計死亡病例3326例，累計報告確診病例8萬1639例，現有疑似病例114例。累計追蹤到密切接觸者71萬2088人，尚在醫學觀察的密切接觸者1萬8286人。

疫情重災區湖北新增確診病例1例（武漢1例），新增治癒出院病例150例（武漢150例），新增死亡病例4例（武漢4例），現有確診病例834例（武漢830例），其中重症病例303例（武漢300例）。

累計治癒出院病例6萬3762例（武漢4萬6611例），累計死亡病例3207例（武漢2567例），累計確診病例6萬7803例（武漢5萬8例）。新增疑似病例與現有疑似病例都掛零。

中央社說，此外，香港特別行政區累計確診845例（出院173例，死亡4例），澳門特別行政區累計確診43例（出院10例）。