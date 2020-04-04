清明四天連假台灣中南部景區塞爆人潮官方發出「國家級警報」籲暫勿前往

台灣這波清明節連續假期從2日到5日共四天，昨天中南部各大風景名勝區、遊樂區夜市人山人海，許多人不僅沒保持社交距離也沒戴口罩。疫情指揮中心今天(4日)透過手機向全民發出「國家級警報」，強調墾丁附近景點人潮擁擠，請「暫勿前往」；其餘十幾處景點則呼籲民眾必須保持社交距離或戴口罩。

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疫情指揮中心今天表示，因為各大旅遊景點湧現旅遊人潮，他們在上午11時55分透過「災防告警細胞廣播，傳染病警示訊息發送系統」發送了兩則標題為「緊急警報」的訊息。

第一則針對阿里山森林遊樂區、花蓮東大門夜市、台南關子嶺、烏山頭水庫等十幾處景點。呼籲民眾，室內至少保持1.5公尺，室外1公尺以上距離，否則請戴口罩，並勤洗手。身體不適請戴口罩立即就醫；如有任何問題請打1922。並署名「中央流行疫情指揮中心」。

第二則特別針對風光明媚的墾丁風景區，簡訊內容除與上一則相同之外，並特別提醒：墾丁附近各景點人潮擁擠，請「暫勿前往」。

昨天高雄近郊的旗山老街熱鬧滾滾，民眾趁着好天氣在老街上走逛吃喝，人潮與春節期間不相上下，戴口罩與沒戴口罩的各佔一半。

墾丁風景區飯店景氣低迷已久，但連續假期第一天和第二天都將近客滿，民宿也有五成以上住房率；墾丁大街摩肩接踵，恆春警分局破天荒在街上來回廣播，提醒遊客「保持社交距離」。墾丁飯店業者則憂喜交雜，喜的是業績翻紅，憂的是無癥狀患者可能入住，更無法知道上門的遊客之前去過哪裡。

有位台灣醫護人員在PTT網站發文指出，之前228連假希望大家別出國，但國人劣根性擋不住，照樣出國玩一波，結果14天後台灣的疫情也出現一波高潮。這次清明連假墾丁塞爆，反觀醫院和負壓隔離病房已經被前一波228染疫者加上海龜族塞爆，令人不勝唏噓。

這位醫護人員憤怒指出，每個同事穿套隔離裝備，汗都濕到內褲，怎麼就還是有人講不聽，他警告，14天後大家等着看吧！