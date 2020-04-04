清明節 中國舉行隆重祭拜 悼念新冠肺炎病毒死亡者 微信一片紀念蒼生唏噓

中國今天全國舉行哀悼。清晨天安門廣場降下半旗，上午10時，中共總書記習近平與其他政治局常委帶頭默哀3分鐘。新華社報導，習近平與李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正、王岐山等黨和國家領導人來到中南海懷仁堂前，佩戴白花，神情凝重肅立。同時中國全國人民默哀3分鐘，汽車、火車、艦船鳴笛。全國和駐外使領館下半旗，全國停止公共娛樂活動。中國微信微博從昨天起就充滿哀悼新冠病毒死者的內容。

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據中央社今天報道說，悼念新冠肺炎死者降半旗，習近平帶頭默哀3分鐘。消息引述中國國務院稱，為向2019冠狀病毒疾病（俗稱武漢肺炎）死者致哀，今天全國舉行哀悼。清晨天安門廣場降下半旗，上午10時，中共總書記習近平與其他政治局常委帶頭默哀3分鐘。

新華社報導，習近平與李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正、王岐山等黨和國家領導人來到中南海懷仁堂前，佩戴白花，神情凝重肅立。

消息說，上午10時，防空警報鳴響，習近平等官員面向降至一半的五星旗，向新冠肺炎疫情犧牲烈士和逝世同胞默哀3分鐘。

同時中國全國人民默哀3分鐘，汽車、火車、艦船鳴笛。全國和駐外使領館下半旗，全國停止公共娛樂活動。

中國各地被組織舉行同步哀悼活動。據中央社說，中國今天舉行全國悼念活動，哀悼武漢肺炎疫情中的亡者與烈士。清晨起，上海各地的五星旗降下半旗，地鐵鳴笛、乘客默哀；而李文亮的吹哨者形象終將被烈士標籤所取代。

清晨時分，3名護旗衛兵踢著正步，走向上海人民廣場前的升旗台；上午6時30分，升旗典禮正式開始，五星旗如常上升到旗竿頂後，衛兵高喊“降旗開始”，旗幟又緩緩下降了1/3。

這是繼2010年8月15日哀悼甘肅省舟曲土石流事件後，中國再次舉辦全國性哀悼活動。當年的事件造成1557人罹難、284人失蹤；而截至目前，2019冠狀病毒疾病在中國已奪走3335條人命。

消息說，一些電視台也因應“停止公共娛樂”的要求，停播電視劇。