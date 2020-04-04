為防止病床罄盡 日本借用酒店作新冠病房

4月3日，日本全國發現357名新型冠狀病毒的新的感染者，一天內發現的感染者首次超過300人。每天新發現感染者人數連續4天達到200人以上，4月4日又發現172名新的感染者，日本累計發現的感染者達4013人，其中東京都為891人，在日本各都道府縣占首位，而現有適合新冠感染者入院的病床已經不足，因此已經開始借用民間酒店做病室使用，大阪等地也出現借用民間酒店做病室的現象。

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東京都到4月2日為止，保證了700多張適合新冠病人入院的床位，目前入院患者已達628人，4月4日感染者增加到892人，已遠遠超出所準備的病床數，因此東京都4月3日決定，租借東京都內的酒店，讓輕症者和無癥狀病毒攜帶者移住酒店，以解決病床不足的危機。

到目前為止，日本政府原來針對冠狀病毒感染者的方針是：基於《感染症法》，感染者不論輕重，都需住院，鑒於冠狀病毒感染者急劇增加，一些大都市的醫院感染症病床趨於飽和，日本厚生勞動省4月3日下達通知，要求各都道府縣研究讓輕症患者和無癥狀病毒攜帶者在醫師決定的基礎上，從醫院轉入地方政府準備的設施、酒店及自己家中等處療養。此舉旨在優先治療重症患者和有基礎病患的患者及老年感染者，以防止醫療體系的崩潰和增加死亡人數。

4月3日，日本大阪府也開始募集適合新型冠狀病毒的無癥狀病毒攜帶者及輕症患者療養的酒店等設施，該設施以一棟樓房有100個房間為條件，將派護士和保健師常住，酒店的職員等也參與運營。

4月3日，日本政府也與在日本全闊具有連鎖酒店的ApaHotel達成協議，運用日本全國的ApaHotel接受冠狀病毒輕症患者和無癥狀病毒攜帶者。這一措施將從下周開始。

ApaHotel集團表示：我們接到了政府的諮詢，決定接受輕症感染者等，現在完全可以說是國難，今後將在確保工作人員的安全的基礎上加以對應。