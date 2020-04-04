王全璋明出獄但即隔離14天 11人權團體促讓王回京與妻兒團聚要求落空

「709事件」最後一名在囚維權律師王全璋將於明(5日)天獲釋，但其家人突然接獲通知，由於王全璋所在監獄發生武漢肺炎，王出獄後必須回住戶所在地的山東濟南隔離14天。王妻李文足對此大表憤怒，認為是當局藉詞非法限制王的人身自由，另外又擔心這意味丈夫感染武肺。

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有分聯署要求讓王全璋獲釋後回北京與妻兒團聚的中國維權律師關注組主席何俊仁表示，對中國這極之邪惡的政權已失去希望，預料王在14天後也不會有真正的自由，只是「由一個小監獄轉去大監獄」。

王全璋早前給妻子寫信，稱出獄後要回濟南，李文足認為他有難言之忍，應是非自願地被送往濟南，可能會像另一維權律師江天勇一樣，出獄後繼續被國保全天候監視，甚或軟禁。包括香港的中國維權律師關注組等11個國際人權團體有見及此，今(4日)天發表聯署聲明，直言「王全璋律師及其家人已經受夠苦了」，促請中國政府守法和尊重他的人身自由，讓他出獄後立即返回北京與妻兒團聚，並確保他獲釋後不會被軟禁，以及停止騷擾或逼害王及其家人，並確保王的兒子可享平等的教育權利。聯署團體憂慮，若王被送到濟南，將令他遠離北京的家人和朋友，令他的人身自由更難獲得保障。

不過，聯署團體的要求終將落空。李文足昨晚在推特發帖，指王的姐姐王全秀接獲通知，明天不能去臨沂監獄接王全璋，即使去了也接不到，因為監獄發生武漢肺炎疫情，所有出獄人士都要在戶籍地隔離14天，之後，王全璋便自由了。她認為，這是當局藉武漢肺炎非法限制王的人身自由，指責臨沂監獄長違法犯罪。

她表示，即使家居隔離，也可在北京的家進行，現在當局連一眼也不讓家人看便把王全璋帶去濟南，憂慮是因為王亦染疫，當局的做法是掩蓋真相，有蓄意謀殺之嫌。

何俊仁：望能對王全璋進行心理輔導

發起聯署的維權律師關注組主席何俊仁接受本台訪問時表示，不相信王全璋14天後可真正獲得自由，中國向來會在釋放異見人士後繼續施以監控，最嚴重是加以軟禁，故獲釋只是由一個「由一個小監獄轉去大監獄」。

他對聯署要求落空不表失望，因為他對北京這個「極之邪惡的政權……沒有希望」。但團體會繼續現時的工作，指聯署就是要發出抗議的聲音，雖然未必如願，但若放棄發聲，情況可能更差：「可能放都唔放，可能連李文足也會被捕」。

李文足早前探望王全璋後表示，丈夫面容消瘦，記憶力衰退，表現焦躁、恐懼，有掉牙現象，懷疑他曾遭受酷刑折磨，健康狀況令人擔憂。何俊仁說，相信王患上創傷後壓力症，期望可以向他提供心理輔導，即使只是透過電話進行也好。他透露，關注組之前曾對國內獲釋人士進行面談式的心理輔導，效果良好。

經關注組牽頭，國際人權服務社、人權捍衛者、台北律師公會人權委員會、加拿大律師權利觀察等十個人權團體聯署聲明，促請當局還王全璋真正自由。

2015年茉莉花事件後，中國自7月9日起大舉逮捕、傳喚、刑事拘留、帶走和約談了上百位律師、民間維權人士、上訪民眾及其親屬，稱為「709大抓捕」，而王全璋在當年8月3日被帶走後，一直失聯，直至17年初才被控「顛覆國家政權」，並被秘密羈押近兩年才在18年底經閉門審訊，後被判刑四年半，剝奪政治權利五5 年，是大抓捕中最後一名被判刑者，其判決書一直沒有公開。