美國核動力航母染疫公開後 英媒關注中國軍方“零感染”

周四（4月3日）美國海軍將“羅斯福”號航母的艦長解職，該航母艦長克羅澤爾(Brett Crozier)此前寫信要疏散隔離船員，遏制新冠疫情在艦上蔓延。據英國廣播公司報道稱，與此同時，美國媒體引述情報報告指中國隱瞞新冠疫情真相，沒有真實報道中國的感染病例和死亡病例數字。目前中國公布的3300疫情死亡病例，以及中國軍方所謂零死亡的說法也受到外部質疑。

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據BBC報道，肺炎疫情：羅斯福航母疫情與中國軍方“零感染”。

報道說，3月初中國國防部發言人說，解放軍赴武漢抗疫的醫護人員無一人感染。後來國防部發言人表示，截至3月25日，在海外執行任務的中國軍人無人感染病毒。最近中國官方報道說，解放軍總醫院的專業人員在努力實現“打勝仗,零感染”的目標。新冠疫情在中國爆發後，中國當局動員軍隊自12月底開始一直參與中國的抗疫行動。人數達200萬的中國軍隊是否完全免於病毒感染，解放軍防疫隔離是否完全奏效，或中國軍方出於保密需要並未透露疫情真相？

軍隊的真實能力，包括軍事能力受到疫情影響的情況，可能被有關軍方列入軍事機密範疇。美國《外交政策》雜誌發表評論說，如果解放軍真有部隊受到疫情影響而加以隱瞞，說明中國軍方對公布備戰狀況高度敏感，也表明了中國軍方的虛弱，不自信。這篇在3月20日發表的文章對中國軍方零感染的說法表示懷疑，文章引用了一些未經證實的香港媒體的消息，說中國在許多地方有許多陸海空軍官兵被免疫隔離。評論還批評了中國軍隊缺乏透明。

報道引述評論指出，中國軍方的缺乏透明，同美軍對疫情在軍內傳播的公開態度形成對比。並說解放軍努力營造自身無所不能的形象，是對其自身應對國內危機的能力缺乏自信的表現。

不過美國“羅斯福”號航母上許多官兵被確診感染新冠病毒後，國防部長埃斯珀表示，出於軍事行動安全考慮，美軍要修改新冠肺炎疫情信息發布政策。美國國防部發言人也說，美軍要保護關於疫情是否會影響美軍戰略威懾能力和應戰能力的信息。

美國許多媒體報道，“羅斯福”號航母的病毒感染者可能超過200人，而且感染病例還在繼續增加。該艦艦長羅澤爾寫信呼籲疏散艦上官兵上岸後，美國海軍拒絕從艦上撤走全部人員。按照《紐約時報》報道的說法，海軍拒絕對這艘航空母艦進行疏散隔離，或許同美軍的備戰意識有關。美軍擁有全球最強大投送能力，為了威震敵人，在世界各地駐紮的美軍部隊都有不同的口號。在朝鮮半島的美軍口號是“準備今夜戰鬥”，海軍陸戰隊遠征部隊的口號是“美國的911”（美國的報警電話）。

報道說，新冠疫情嚴重影響“羅斯福”號這艘核動力航母的官兵，令美國國防部左右為難。一方面國防部要努力應對如何保護航母官兵不受病毒感染的問題，另一方面還要保證海軍艦隊長期以來執行全球游弋備戰的使命。據美國媒體報道，美國海軍部周三（4月1日）透露，羅斯福號航空上4800官兵當中已經有1000人被撤離上岸。《紐約時報》此前報道，還會從核動力航母上撤離兩千多人。