美媒指中國再推重磅經濟刺激政策

中國央行周五傍晚宣布，對中小銀行定向降准1個百分點，並下調超額存款準備金利率，以促使其以更優惠利率向中小企業貸款，支持實體經濟復蘇。據華爾街日報指，這是新冠肺炎疫情暴發以來，中國政府推出的又一重磅經濟刺激政策。

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據華爾街日報報道稱，中國再推重磅經濟刺激政策。

據中國央行通知顯示，央行決定對農村信用社、農村商業銀行、農村合作銀行、村鎮銀行和僅在省級行政區域內經營的城市商業銀行定向下調存款準備金率1個百分點，於4月15日和5月15日分兩次實施到位，每次下調0.5個百分點，共釋放長期資金人民幣4000億元。

同時，中國央行決定自4月7日起將金融機構在央行超額存款準備金利率從0.72%下調至0.35%。

據中國央行稱，此次獲得定向降准資金的中小銀行有近4000家，在銀行體系中家數佔比為99%，進一步降低中小銀行存款準備金率，將增加中小銀行的資金實力，有助於引導其以更優惠的利率向中小微企業發放貸款，擴大涉農、外貿和受疫情影響較嚴重產業的信貸投放，增強對實體經濟的支持力度。

央行還解釋稱，此次降准分兩次實施，旨在防止一次性釋放過多導致流動性淤積，確保降准中小銀行將獲得的全部資金以較低利率投向中小微企業。央行同時稱，此次降准後，超過4000家的中小存款類金融機構的存款準備金率已降至6%，從中國歷史上以及發展中國家情況看，6%的存款準備金率是比較低的水平。

至於為何突然下調超額準備金利率，央行稱，此舉旨在推動銀行提高資金使用效率，促進銀行更好地服務實體經濟特別是中小微企業。

據該報道說，年初突然爆發的新冠肺炎導致中國經濟幾乎停擺，企業停產，居民居家避險，對本已因中美貿易戰而承壓的經濟來說無疑是雪上加霜，而隨着疫情基本得到控制，中國政府工作重點正逐步轉至提振經濟上。上周五舉行的中共中央政治局會議提出，加大宏觀政策調節和實施力度，積極的財政政策要更加積極有為，穩健的貨幣政策要更加靈活適度，適當提高財政赤字率，發行特別國債，增加地方政府專項債券規模，引導貸款市場利率下行，保持流動性合理充裕。

中國央行官員此前還表示，將適時適度調整存款基準利率，不過，中國央行今日亦坦承，存款利率下調受通脹高企和人民幣貶值風險等多種因素制約。