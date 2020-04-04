袁國勇：香港疫情進入危險狀態違「限聚令」可被即時罰款2000元

禁止多於四人在公眾地方聚集以減少傳染武漢肺炎風險的「限聚令」已生效一星期，而在無警告下向違規者發出2000港元定額罰款的通知書，近日已印備，獲授權發出通知書的香港警方表示，會逐漸加強執法力度，不排除向違例人士發出定額罰款通知書，但沒有回應具體落實時間。不過，今天剛巧是孝子賢孫合家掃墓的清明節，將對執法帶來挑戰。

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港府在「限聚令」生效時表明，日後不排除在沒有警告下，向違例者發出定額罰款通知書(俗稱告票)，但因印製告票需時，沒有說明何時執行。《明報》日前引述政府消息人士說，告票可望在本周末準備就緒，屆時主要由警方、食物環境衛生署、康樂文化事務署及衛生署等合共3萬名前線人員負責發出。及至昨日，網上流傳已印備的告票。

定額罰款制度容許執法者不經法庭審訊，即時向違例者發出告票，市民收到告票後，須在21天內繳交罰款，若市民不同意或遲交，便會排期上法庭爭訟。

不過，今天剛好是清明節，不少人會合家前往掃墓，港府昨發聲明，呼籲市民延遲或分開掃墓，而食物及衛生局長陳肇始則表示，當局希望市民減少社交聚集，以減低傳染風險，目的不是要收罰款。

袁國勇：香港疫情進入危險狀態

香港昨(3日)天新增43宗武漢肺炎確診個案，累計845人染疫，當中有34位確診患者曾外游，而感染源頭不明個案亦有3宗。香港大學微生物學系講座教授袁國勇在香港電台的專訪中表示，當每日有多宗感染源頭不明的病例，代表小區上有隱性傳染鏈，現行公共衛生措施亦無法將傳染鏈斬斷，形容香港疫情已進入危險狀態，呼籲儘快採取有效防疫措施，包括要做大量病毒測試，儘快找出帶病毒人士，接受隔離治療，而市民則要不懈地防疫。

另外，醫院管理局臨床傳染病治療專責小組主席暨傳染病中心總監曾德賢今早出席電台節目時表示，武肺病患中，約有兩至三成會因病毒入侵腦部的相關神經而失去味覺或嗅覺，大部分病人會慢慢回復正常，但有一名患者由確診至今仍未恢復味覺。