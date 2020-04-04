逆流高層讚揚之說? 張文宏指中藥療效較難評估

中國官方多次肯定中藥治療新冠病毒喜人療效，並指武漢以及北京等其他地方新冠病人均多因中藥而治癒，治癒率超過所有其它藥物，高達百分之90以上。據中國時報今天引述上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏， 3日受邀參加亞洲新冠肺炎疫情經驗分享會時卻稱，目前未發現任何治療新冠肺炎的特效藥，而中藥的療效較難評估，需要更多的臨床試驗。

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據中國時報今天報道稱，滬新冠肺炎權威張文宏指中藥療效較難評估。上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏稱，目前未發現任何治療新冠肺炎的特效藥，而中藥的療效較難評估，需要更多的臨床試驗。

據張文宏表示，中國一直採用各種抗病毒藥物治療新冠肺炎患者，包括抗流感藥物阿比多爾、抗愛滋病病毒藥洛匹那韋和利托那韋等。雖然近期有法國醫生公布大量關於治療瘧疾的藥物羥氯喹對新冠病毒有顯着療效的證據，但經比較後，未有發現不同藥物之間的顯著差異，所以據其臨床經驗，目前未能推薦任何一種抗病毒藥物可用以治療新冠肺炎。

該報道引述張文宏又指，上海使用中西醫結合治療新冠肺炎，並非只採用中藥的單藥療法，所以目前沒有觀察到明顯的中藥副作用，療效亦較難評估，認為將來需要更多的臨床試驗評估中藥的療效，或對比中西藥結合和西藥單一治療的療效。