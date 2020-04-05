一句武漢肺炎 台灣玩家禁10年 台灣遊戲商有種抗議 雙方合同全撕

中國一款線上遊戲為配合“全國哀悼日”進行臨時停機維護。不料遊戲重啟後，有台灣玩家因稱武漢肺炎，被中國玩家截圖向中國原廠舉發後遭封號10年，後續更演變成台陸遊戲商雙方中止合作。台灣網銀國際也在遊戲官網宣布，“劍俠情緣叄”台灣服務器將於5月5日中午12時停止營運。

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據中央社今天報道說，不滿稱武漢肺炎，中國遊戲商封禁台灣玩家10年。

報道稱，這款名為“劍俠情緣叄”的遊戲，是由中國的遊戲發商西山居工作室製作；台灣服務器由網銀國際代理。因中國國務院昨天宣布進行“全國哀悼日”活動，該遊戲公告在上午9時至11時30分進行臨時停機維護。遊戲恢復後，有玩家在聊天時提到“到底該怎麼稱呼武漢肺炎病毒”，有人回應“好的，中國武漢肺炎”，遭中國玩家截圖並向原廠檢舉，導致有台灣玩家被封鎖帳號10年，還有多名玩家也被禁言。

遊戲原廠西山居工作室昨天在微博官方粉絲團表示，發現“劍俠情緣叄”台灣服務器的聊天頻道中，“有用戶惡意發表有關疫情的不當言論”，對此表示譴責並要求台灣服務代理商立即整改。

該報道稱，據但台灣代理商網銀國際今天發表聲明表示，“網銀國際堅持維護台灣玩家的發話權益，原廠如果堅持要規範不合台灣既有的言論環境，我們將不惜終止合約，停止與中國廠商的任何商務合作。”

最後西山居工作室公告，停止與網銀國際的合作。網銀國際也在遊戲官網宣布，“劍俠情緣叄”台灣服務器將於5月5日中午12時停止營運。