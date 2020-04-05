紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）星期六（4月4日）說，中國正在向紐約州加快運送一千台呼吸機。這批呼吸機按旅程計畫應當在星期六抵達紐約。紐約州長科莫因此對中國運送的呼吸機表示歡迎。他說：“這是一件了不起的事，會給我們帶來極大的幫助。”

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據美國之音今天報道說，中國向紐約州運送一千台呼吸機。紐約州長說，中國正在向紐約州運送一千台呼吸機，幫助對抗當地日趨嚴重的疫情。

報道引述美聯社說，紐約州新冠病毒疫情造成的死亡人數已經超過了3500人。紐約州急需足夠數量的呼吸機，用以救治重症患者，可當地的呼吸機數量遠遠不能滿足需求。州長科莫因此對中國運送的呼吸機表示歡迎。他說：“這是一件了不起的事，會給我們帶來極大的幫助。”

據科莫同時說，美國西部的俄勒岡州也在向紐約州運送140台呼吸機。州政府還在附近地區尋找呼吸機。科莫已經下令，強行徵用紐約州私人醫院的呼吸機，把它們分發到最需要呼吸機的醫院使用。

科莫並透露，紐約州新冠病毒的重症病患人數如果按照目前的速度持續增加，紐約州的呼吸機庫存就會在六天內告罄。紐約州最多時一次訂購了1萬7千台呼吸機，可只有2500台到貨。科莫說，“我希望這一切都已經結束”，“我們出現第一起確診病例到現在剛過了30天，可感覺像過了一輩子一樣”。