中國瑞幸咖啡嚴重"兌水" 重刑重罰否?

被捧為“中國星巴克”再因偽造業績狠跌的瑞幸咖啡，可能遇上更嚴重的法律訴訟。21世紀經濟報導引述多名法律專業人士表示，瑞幸咖啡造假風波可能觸動美國證監會調查，而證監會可能會同司法部開啟針對公司及相關責任個人的刑事調查，集體訴訟和證監會罰款將導致公司幾近破產。

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據中央社今天說，中國瑞幸咖啡業績灌水重跌，可能遭千億罰款25年監禁。

消息引述21世紀經濟報導引述多名法律專業人士表示，瑞幸咖啡造假風波可能觸動美國證監會調查，而證監會可能會同司法部開啟針對公司及相關責任個人的刑事調查，集體訴訟和證監會罰款將導致公司幾近破產。有陸媒說，瑞幸咖啡高層可能面臨25年以下的監禁，此外，還有約112億美元的天價索賠。

21世紀經濟報導引述多名法律專業人士表示，瑞幸咖啡造假風波可能會觸動美國證監會調查，而證監會可能會同司法部開啟針對公司以及相關責任個人的刑事調查，集體訴訟和證監會罰款將導致公司幾近破產。報導引述理論經濟學博士後劉安表示，若參考美國安然公司的案例，公司必然會收到美國證監會的天價罰單，也不排除從交易所下市的可能性。

其次，美國司法部可能啟動證券欺詐刑事調查和起訴。如果不能達成刑事和解，董事會成員將面臨最高不超過25年的監禁，具體要根據造假的情節和事實，由美國的法院來最終認定。該報道引述上海漢聯律師事務所合夥人宋一欣則指出，瑞幸咖啡可能還要面對來自投資者的鉅額集體訴訟，粗略計算，一旦開始集體訴訟，瑞幸咖啡的賠償可能達112億美元的天價。若最終採取和解，集體訴訟賠償的範圍大概是投資者損失的20%至50%。

據老虎證券投研團隊認為，瑞幸市值最高時有129億美元，即便以60%計算股東的平均成本，流通股股東的損失至少也有數億美元。

不過，瑞幸咖啡在2018年的營收只有8.4億元，虧損16億元。

據報道稱，雖然情勢看來不妙，但瑞幸咖啡董事長陸正耀今天上午還是發文表示，全國數千家門店，數萬名員工還在正常運轉，“無論獨立委員會的最終調查結果怎樣，我都會承擔應有的責任”、“我說‘元氣滿滿’，是要給小夥伴們打氣。這個時期，我們更要穩定住運營，持續服務客戶。”陸正耀還說：“出事以來，我非常羞愧、痛心”，他又稱過去兩年公司跑的太快，現在狠狠地摔了一跤。

該報道稱，瑞幸咖啡2日公告，經內部調查發現，公司2019年偽造人民幣22億元的業績。瑞幸2019年1至9月的銷售業績也不過29億元，嚴重財務灌水的消息讓瑞幸在美股價暴跌逾8成，開盤後更5次觸發熔斷。

中國證券監督管理委員會則已經表態，強力譴責瑞幸咖啡的造假行為，定會依法嚴辦。

據華爾街日報稍早指，瑞幸咖啡披露員工虛報2019年銷售額，股價暴跌70%。瑞幸咖啡周四披露，該公司COO劉劍和其他幾人在去年第二季度至第四季度期間捏造部分交易，虛增銷售額總計人民幣22億元。該公司股價周四暴跌70%，至6.62美元的紀錄低點。

瑞幸咖啡(Luckin Coffee, LK)表示，該公司報告的2019年銷售額中有大部分系由幾名員工偽造。瑞幸咖啡是星巴克在中國的新銳競爭對手，自稱是中國門店數量最多的咖啡連鎖店，於2019年在納斯達克市場上市。

總部位於廈門的瑞幸咖啡周四表示，一項內部調查發現，該公司首席營運官和其他幾人在去年第二季度至第四季度期間虛增營收總計人民幣22億元（合3.1億美元）。這一資訊的披露標誌着瑞幸咖啡遭遇令人咂舌的崩塌。該公司由一名中國企業家於2017年創立，在不到兩年的時間裡從初創公司發展成為上市企業，這種迅速成長在全球範圍內也不多見。