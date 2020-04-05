印度上聯合國人權理事會控告中國隱瞞病毒致全球蔓延 索賠20萬億美元

中國武漢發生的新冠肺炎在全球蔓延至一發不可收拾，印度律師協會近日將中國政府告上聯合國人權理事會（United Nations Human Rights Council），要求中共就隱瞞疫情導致病毒全球大流行，追討20萬億美元（約155萬億港元）的賠償。目前，該案件已在美國德州聯邦法院入稟起訴。

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據蘋果日報今天報道說，新冠肺炎疫情，訴訟索償$155萬億！印度入稟國際法庭挑戰中共政權。消息稱，印度律師協會提出國際申訴，就中國政府隱瞞疫情索償20萬億美元。

消息說，印度地緣政府和國際關係學術期刊《Great Game India》報道，國際法學家委員會（International Commission of Jurists, ICJ）和印度律師協會已向聯合國人權理事會提出申訴，就武漢肺炎病毒蔓延全球，給世界人民造成嚴重的身體、心理傷害，以及巨大的經濟和社會危害，要求中國作出賠償。

據印度律師協會主席兼國際法學家委員會主席阿加瓦拉（Adish C. Aggarwala）在訴狀中寫道：“鑒於中共秘密開發大規模殺傷人類的生化武器，我們謙卑地祈求，聯合國人權委員會可以要求和命令中共，向國際社會及其成員國，尤其是印度，作出應有的賠償。”

該報道稱，據申訴人進一步指出，中國政府在疫情初期有意審查訊息，隱瞞真相，並封殺李文亮等醫生的預警，同時，“中國政府沒有充份對感染者的旅行進行管制，從而導致他們進一步污染了世界”。

蘋果日報說，阿加瓦拉在申訴書中還提到，疫情大流行對印度經濟造成的影響，包括商品供求不平衡，以及邊緣化人口的遷移，“印度的經濟活動被停擺，反過來又對該國的本地經濟以及全球經濟造成了極大的打擊。”

該報道稱，申訴書還指出，中共精心策畫了一個“陰謀”，企圖在世界範圍內傳播武漢肺炎病毒，此舉違反《國際衛生條例》、《國際人權和嚴重違反國際人道主義法和世界人權宣言》條款的規定。因此，印度向聯合國人權理事會投訴，要求中共作出20萬億美元的賠償。