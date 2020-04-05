海外旅行團成為台灣境外移入新冠肺炎病例一大來源

海外旅行團已經成為台灣新冠肺炎境外移入案例的一大來源。疫情指揮中心今天宣布，日前返台時被查出有6人感染新冠肺炎的捷克奧地利旅行團，昨天再度查出又有3人確診，總計這個17人的旅行團，已經證實有9人確診，其中四十多歲的導遊不幸去世，成為台灣第三個新冠肺炎死亡個案。

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這個捷奧旅行團是3月5日到14日出團，指標個案是一位五十幾歲的婦女，她返台入境時就因發燒被攔檢確診，當時檢疫單位要求全團其他成員全部居家隔離14天，並針對婦女的同游家人、旅行團的導遊，和其他3名團員采檢，陸續都確診，導遊不幸去世。

沒想到的是，入境時官方評估只需隔離，不需采檢的其餘11名團員中，有一對夫妻，在居家隔離期間(4月3日)出現腹瀉癥狀，起初以為是吃壞肚子，直到心臟科回診，才被醫師通報采檢，確診新冠肺炎。於是官方緊急針對當初入境時沒有采檢的所有團員采檢，到今天為止，確認這個17人的旅行團已經有9人確診。其餘8人采檢後都呈現陰性。

除了捷奧旅行團群聚事件外，台灣官方數據顯示，另外還有三起旅行團群聚，分別是土耳其旅行團，17人出國、13人感染新冠肺炎回台；美國旅行團，10名團員中有6人確診返台；之前還有一個埃及旅行團，全團32人，返台時10人確診。

由於台灣近期的確診案例中，有將近一半是在居家檢疫或居家隔離期間確診，而且陸續出現過去未沒有的新癥狀，如味覺、嗅覺喪失，和腹瀉等。疫情指揮中心決定，將不明腹瀉納入新冠肺炎通報條件；另外，對於目前正在居家檢疫或居家隔離者，從今天起，增設七天「自主健康管理」，提醒少去公共場所、外出要戴口罩。

揮官陳時中指出，未來居家檢疫者解除隔離前，將請重新檢視過去14天的癥狀，如果有被忽略的癥狀，就會采檢。

具體做法是，在屆滿十四天解除隔離前，被隔離者會收到關懷簡訊，內容主要提醒，隔離檢疫期間是否曾發生嗅覺、味覺喪失或腹瀉，只要有任何不適，應立即與各縣市政府關懷中心聯繫，經醫師評估認定是否需要采檢。