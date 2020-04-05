港媒指美《外交政策》刊文：世衛如何變成中國共犯

美國雜誌《外交政策》（Foreign Policy）4月2日刊出題為〈世衛如何變成中國新冠肺炎疫情的共犯〉的文章，分析北京在全球公共衛生領域的影響力。文章提到，中美國際角力已經延伸到公共衛生領域，並形容新冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情下，世界衛生組織（World Health Organization）便是北京的夥伴。

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據香港01指新冠肺炎《外交政策》刊文：世衛如何變成中國共犯。

香港01稱，該文章指出，世衛從中國獲取資金，並於多個層面依賴中國共產黨，北京從起初已經成為引領世衛。總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）會見中國國家主席習近平前，世衛不加批判重複中方有關疫情的資訊，無視台灣醫生的警告。直到兩人會面後，世衛才宣布將疫情列為國際公共衛生緊急事件，世衛專家之後才獲准訪華。

世衛也熱衷於傳播北京的訊息。組織專家訪問中國後撰寫報告，盛讚北京的防控措施。不過世衛卻忽略負面外在影響，例如經濟損失、未能治療非新冠肺炎患者、心理災難和人權代價。

倫敦大學亞非學院（SOAS University of London）中國研究院院長曾銳生認為，中國黨政府最大的成功之處在於引導世衛關注中國抗疫的正面部份，忽略負面部份。他指，中國政府的政治宣傳雖然無視早期失誤，以及抗疫措施的個人、社會和經濟代價，但當世衛正面描繪中方，文宣也顯得可信。

據文章提到，世衛的確對問題視而不見。例如世衛發言人曾指中國通報並隔離所有經實驗室確診的患者，但中方4月初才公開無癥狀感染者，而無癥狀患者也符合世衛的確診定義。對此世衛的解釋是“每個國家都有自己的報告準則”。另外文章指出，未知訪華的世衛專家是否充分了解實際情況，世衛亦未有在報告列出實際公眾參與的管理方式。

《外交政策》批評世衛不加批判，與北京統一口徑。

德國墨卡托中國研究中心（Mercator Institute for China Studies）的學者奧爾貝里（Mareike Ohlberg）認為，世衛和中國極度統一的口徑是警號。大部份訪華專家團的國際成員缺乏語言能力，也不熟悉中國。奧爾貝里指，世衛的聲明顯然深受中共影響。她表示，很多專家從最初不加批判重複來自北京的資訊，並宣講對世衛和中國政府的信心，對此感到意外。世衛報告合理強調武漢市民的英雄奉獻，“不過重要的是世衛不要矮化自己成為中國政府的工具”。奧爾貝里也指，中國政府不想外界知道，人民遭受什麼苦難。

英格蘭公共衛生局（Public Health England）和皇家國際問題研究所（Royal Institute of International Affairs）的公共衛生專家達爾（Osman Dar）指，中國與其他試圖擴展影響力的國家無異。他表示，世衛的誕生是出於殖民時期歐洲列強召開的國際衛生會議，以及美國擴張主義政策。自此，世衛由西方強國控制和影響，過去20年，中國等國家開始於全球衛生領域增加影響力。

據該文指，“人權觀察”組織（Human Rights Watch）中國部主任理查森（Sophie Richardson）認為，從人權角度而言，“威權主義對健康有害”，“我們可能永遠無法清楚了解病毒如何傳播，誰人死亡和其死因，以及誰無法獲得治療”。她表示，現在世界正在承受中國政府審查制度的後果，“這個問題不止現在會出現，將來也可能再有”。