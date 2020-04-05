王全璋今出獄被急送濟南隔離 外賣鮮花小哥全遭捕

據蘋果日報今天報道稱，王全璋出獄後，李文足於下午近6時更新王全璋消息，指負責送外賣、鮮花的速遞員被帶到派出所。李文足在twitter寫道，“下午1點，我給全璋叫了外賣、定（訂）了鮮花，快遞順利進了小區，送到了全璋手中；下午峭嶺姐也給全璋定了鮮花，4點50，花店老闆給峭嶺姐（另一名709家屬）打電話，派送人員被帶到派出所去了。”未能與丈夫團聚的李文足禁不住問：“現在不讓快遞給全璋送餐，全璋吃什麼？”

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蘋果日報據該報道說，709最後一人王全璋出獄被送到濟南住所，送外賣、鮮花速遞員被捕。

“709事件”最後一名在囚內地維權律師王全璋今日（5日）刑滿，按內地慣例會在凌晨時段出獄，但他即使如期離開山東臨沂監獄，仍無法立即與至親家人相見，因為獄方事先張揚以疫情嚴重為由，要強送王文璋回家鄉濟南隔離14天。王全璋的妻子李文足今早（5日）發Tweet寫道：“全璋上午9點多給我打了電話，全璋出獄了。他早上5點多從監獄離開，現在在濟南自己的房子里。濟南的房子本來是租出去了，警察把租戶趕走了，然後把全璋送到了濟南的房子里。全璋用社區工作人員的手機打的，所以只說了這幾句話。他說下買了手機再跟我聯繫。”李還貼上一家三口的照片，表達全家團圓的盼望。

報道稱，李文足於下午近6時更新王全璋消息，指負責送外賣、鮮花的速遞員被帶到派出所。李文足在twitter寫道，“下午1點，我給全璋叫了外賣、定（訂）了鮮花，快遞順利進了小區，送到了全璋手中；下午峭嶺姐也給全璋定了鮮花，4點50，花店老闆給峭嶺姐（另一名709家屬）打電話，派送人員被帶到派出所去了。”未能與丈夫團聚的李文足禁不住問：“現在不讓快遞給全璋送餐，全璋吃什麼？”李文足昨表示，王全璋的姊姊王全秀昨日遭多名便衣人員阻止前往接弟弟出獄。李文足好友、維權律師江天勇的妻子金變玲則留言鼓勵：“王全璋要真自由！”

該報道說，而709案中另一位維權律師李和平，其妻子王峭嶺昨晚在Twitter，向司法部與公安部發公開信，呼籲當局要吸取訓戒武漢肺炎吹哨人李文亮醫生的教訓，不要再迫害法治吹哨人，讓王全璋刑滿之後繼續陷入與家人分離的悲劇中。

王全璋因顛覆國家政權罪被囚4年半以來，其聲音於昨日首度曝光。他在獄方安排下與李文足通話。李文足多次要求王全璋出獄後要回到北京，二人的孩子王廣微亦要求父親返回北京的家。王全璋表示目前疫情嚴重，需要先到濟南隔離一段時間，叫李文足不用到監獄接他。王全璋又強調一家人必會再在一起，但需要有個過程，着她理解。

通話中，李文足多次詢問王全璋的情況，擔心他所在的監獄有疫情不安全，但王全璋未有回應，並叫李文足不要再說。

該報道指出，日前，李文足已接獲獄方通知，王全璋要到濟南隔離14日，其間家人不得探望。當時李已經反對安排，認為山東監獄是借疫情打壓，軟禁丈夫。李文足當時強調要繼續抗爭，維護團聚權利外，更擔心是丈夫服刑的監獄已爆發武漢肺炎，甚至王全璋已經染病。

至昨日，李文足在網上發布消息，指王全璋的姊姊王全秀，早上被多名便衣公安堵在公司內，不準她離開接弟弟出監。由於之前王全璋在家書中強調，要家人在昨日帶一雙運動鞋給他出獄，現在官方突然不準唯一可接王全璋出獄的人離開工作地點，令李文足更感焦急，擔心“全璋出獄沒有鞋穿啊”！

蘋果日報說，王全璋刑滿後旋即被送去濟南隔離14日，禁止與家人見面。事件引起國際關注，11個國際人權組織周五（3日）發起聯署，指“王全璋律師及其家人已經受夠苦了”，促請中國政府守法和尊重他的人身自由，讓王全璋出獄後立即返回北京與妻兒團聚，並確保他獲釋後不會被軟禁，停止騷擾或迫害王及其家人，以及確保王的兒子享有平等教育權利。

報道稱，有份聯署的中國維權律師關注組主席何俊仁接受法國國際廣播電台訪問時承認，對中國這極之邪惡的政權已失去希望，但仍然要發聲抗議。他又預料王在14天後也不會有真正的自由，只是“由一個小監獄轉去大監獄”。