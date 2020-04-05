王全璋出獄後轉到濟南「隔離」料未來5年續失人權自由

被指觸犯「顛覆國家政權」罪的中國維權律師王全璋，在羈押及囚禁近五年後，今早出獄，但隨即被送往戶籍所在地的山東濟南隔離，未能返回北京與妻兒團聚。而由於他被判剝奪政治權利五年會在服刑後執行，相信他今後一段長時間不能享有眾多權利，包括言論和結社自由。

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王妻李文足今(5日)早在推特上發帖，指王全璋早上5點多離開臨沂監獄，9點多借人電話致電告訴她，已住進濟南自己的房子里。她指出，濟南的房子本來已出租，但警察把租戶趕走，以便王住進該房子。

由於二人通話時間短，暫時未知王全璋的身體健康狀況。而根據李文足昨天在推特發布王全璋在獄中致電給她的聲帶，王口齒略有不清，反應亦較慢，但沒有咳嗽或虛弱的表現。有關錄像的聲帶是王全璋被扣押近五年來首次聲音曝光。李文足說，獄方有關安排是企圖「逼迫全璋“說服”我，接受全璋去濟南，我是堅決不會同意」，要求讓王重獲真自由。

李文足和人權團體一直要求王全璋出獄後返回北京，以便家人和朋友照顧，並指王入獄前長期在北京居住，當局應按例送他回北京，而非戶籍所在地。但當局以監獄出現武漢肺炎疫情為由，強將王全璋送回濟南隔離14天，並禁止王的姐姐王全秀接他出獄。

中國不少異見人士出獄後，均會被當局監視或軟禁，難以與外界接觸，預料王全璋亦難以避免重複這種「從小監獄轉大監獄」的命運。而根據中國法律，被判剝奪政治權利者，是在主刑服完後執行，故此判刑4.5年、剝奪政治權利5年的王全璋，將在今後5年不能享有政治權利，由居住地的公安機關執行，公安機關便以此規定對異見人士進行監視或軟禁，比王全璋早出獄一個多月的「709大抓捕」另一名維權律師江天勇便因此被公安送往河南，並被國保人員監視。

按照中國《刑法》第54條，被剝奪政治權利者，將喪失選舉權和被選舉權；言論、出版、集會、結社、遊行、示威自由的權利；擔任國家機關職務的權利；以及擔任國有公司、企業、事業單位和人民團體領導職務的權利。

2015年茉莉花事件後，中國自7月9日起大舉逮捕、傳喚、刑事拘留、帶走和約談了上百位律師、民間維權人士、上訪民眾及其親屬，稱為「709大抓捕」，而王全璋在當年8月3日被帶走後，一直失聯，到了前年底經閉門審訊後，獲刑四年半，剝奪政治權利五年，是大抓捕中最後一名被判刑者，其判決書一直沒有公開。