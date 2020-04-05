緬甸樞機貌波促中共就疫情禍及全球道歉及賠償評論指中國甩禍失敗

與中國友好的緬甸，其樞機主教貌波（Charles Maung Bo）撰文，指北京政府隱瞞武漢肺炎疫情，又打壓吹哨人，以致疫情蔓延，須為此負責，要求中國國家主席習近平及他領導的中共向所有人道歉和賠償，註銷其他國家的債務，以支付有關國家應對疫情的費用。

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根據世界衛生組織，截至今(5日)早，武漢肺炎已蔓延全球208個國家和地區，超過100萬人感染，近6萬人死亡。到疫情結束時，預計全球死亡人數將達數百萬。

身兼亞洲主教團協會主席的貌波2日在宗教網站天亞社撰文，這位曾獲教宗方濟各讚揚關心人權的樞機指責中共處理疫情時犯了道德過失，是天主教高層自疫情爆發以來對中國政權開的第一槍，亦是首個亞洲國家重要人物就疫情批評習近平政府。

貌波在文章指出，在疫情一事上，中國把世人蒙在鼓裡，惹起國際反對，並循此追究法律責任和索償。他引述英國南安普敦大學的流行病學模型指出，如果中國能早一周、兩周或三周採取負責任的行動，受病毒感染的人數將分別減少66%、86%和95%。但中共的失策引發武漢肺炎蔓延全球，造成數以千計人命喪失。

他續稱，北京政府須為它對疫情消息的打壓、謊言與腐敗而令武肺蔓延負上主要責任，而非要中國人民，他說，任何人都不應對中國人進行種族仇恨來應對這場危機。事實上，中國人民是這病毒的首批受害者。

貌波闡釋說，病毒初現時，中國壓制相關消息。中共不單沒有保護公眾和支持醫生，反而滅了李文亮醫生等吹哨人的聲音，而試圖報道疫情的公民記者亦「被失蹤」或遭軟禁。當真相初被揭開，中國又拒絕接受其他國家的援助，美國疾病控制及預防中心被北京冷待了一個多月，甚至是與中國政權密切合作的世衛也遭排拒門外。

另一方面，中共先是利用數據大大低報其感染規模，其後又指控美軍製造疫情，貌波指出，中共的謊言和政治宣傳把全球數百萬人的生命置於危險之中，而這亦體現了中共日益專制的性質，中國近年嚴厲打壓言論自由和嚴重侵蝕香港的自由、人權與法治，便是例證。

他認為，透過中共對新型冠狀病毒那不人道和不負責任的處理，證明它是對世界的威脅。中國過往曾為世界作出巨大貢獻，但因着其可恥的過失和打壓，須對席捲全球的大流行病負責：由擁有無上權力的習近平及其領導的中共政權向所有人道歉，並就其造成的破壞作出賠償。

時事評論員吳志森在其節目中指出，貌波的評論措詞之強硬，令人出乎意料，而這出自與中國友好的緬甸的具影響力人物，亦反映中國如何利用文宣亦不可抹掉武肺令超過百萬人受影響的事實，而由於中國因為隱瞞、不作為以致疫症蔓延的事實亦會刻在歷史上。