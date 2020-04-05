香港現首宗疑似醫院感染武肺個案加警長中招近350人須受檢或隔離

香港一名老翁與一名武漢肺炎「假陰性」病患在院內同處病房內外兩日後，確診感染，香港大學專家袁國勇相信，老翁最大機會是在院內受感染，若果屬實，將會是香港首宗醫院感染個案，是疫情嚴重的警號，但預料出現2003年沙士時一間醫院病房成爆發源頭的機會甚微。

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不過，受院內感染影響，224名病人和醫護須接受病毒測試；而另一名警長確診，亦令至少120名警員可能須要進入檢疫中心隔離，至於他執勤時接觸的市民仍未計算在內。

香港昨(4日)天新增17人確診武漢肺炎，令病例增至863宗。當中一名93歲患者，早前因中風入住博愛醫院，其病房外的臨時增設床位住了一名測試呈「假陰性」的33歲男子，兩床相隔約6呎，二人共處兩天後，33歲男子其後再檢測呈陽性，遂搬離普通病房，老翁本月1日出院，三天後發燒及嘔吐，再入院時確診。衛生防護中心傳染病處主任張竹君說，二人共處一病房是老翁的唯一高危因素。

港大微生物學系講座教授袁國勇等昨午視察醫院後表示，老翁最有可能是在院內被年輕患者感染，暫時未能肯定傳播途徑。至於會否出現2003年沙士時威爾斯醫院8A病房般爆發，他相信，像當年般嚴重的機率很微，因為現在的個案沒有使用高濃度氧氣或其他呼吸輔助器，但不排除再有零星感染個案出現。

醫院管理局表示，病毒有可能透過間接接觸傳播，故病人入住的兩個病房的74名病人須接受隔離檢疫和進行病毒測試，另約150名曾接觸老翁的醫護及職員亦要檢測。

另外，西九龍機動部隊一名46歲男警長昨天亦確診感染武肺。警方表示，患者使用機動部隊行動基地內的設施，根據衛生署指示，約120名曾使用有關設施的警務人員可能須要進入檢疫中心。

警方表示，確診警長在過去兩星期曾參與反罪惡巡邏及人群管理行動，包括3月31日晚上的「8.31事件」七周月悼念活動後的衝突，執勤時有戴口罩，本月2日感到不適，求醫後確診。

至今共有4名警員確診或初步確診，新確診警長與早前已染病的31歲男警員同屬石峽尾警署，但並非同一小隊，當局正調查二人是否有接觸。