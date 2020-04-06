中國查處1120萬件不合格出口防疫物資 含994.1萬隻口罩

據中國海關總署4月5日晚發布的最新數據顯示，自3月31日以來，在貿易、郵件、快件、跨境電商等渠道，共查獲非清單企業生產或無醫療器械產品註冊證書的醫療物資1120.5萬件，其中口罩994.1萬隻，防護服15.5萬套，新冠病毒檢測試劑108.5萬份，紅外測溫儀2.4萬件。

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根據中國商務部、海關總署、國家藥品監督管理局3月31日聯合發布的《關於有序開展醫療物資出口的公告》的最新規定，從中國出口的新冠病毒檢測試劑、醫用口罩、醫用防護服、呼吸機、紅外體溫計等5類產品必須取得中國國家藥品監管部門相關資質，符合進口國、地區質量標準要求。海關總署的聲明指出，該部門根據中央、國務院決策部署，對於《公告》所列醫療物資，實施100%單證審核，重點驗核品名、數量與申報是否相符，外觀是否黴變、有無污染/污化、是否超出保質期、是否破損及侵權，以及是否存在夾藏夾帶、摻雜摻假、以假充真、以次充好、以不合格商品冒充合格商品等情況。聲明稱，公告發布以來，海關在貿易、郵件、快件、跨境電商等渠道，共查獲非清單企業生產或無醫療器械產品註冊證書的醫療物資1120.5萬件，其中口罩994.1萬隻，防護服15.5萬套，新冠病毒檢測試劑108.5萬份，紅外測溫儀2.4萬件。

聲明還同時發布了三個在多地查處的典型案例，包括查獲偽瞞報新冠病毒檢測試劑出口情事；4月1日，北京海關在空運渠道布控查獲北京某生物科技公司將出口的新冠病毒檢測試劑偽報成“快速檢測試紙卡”，逃避海關監管情事，涉及新冠病毒檢測試劑300盒等。聲明強調，海關鄭重提醒，對於海關查獲的出口醫療物資違法違規行為，將依法依規對涉事企業進行嚴肅處理。近期，隨着新冠肺炎疫情在全球各地的肆虐，各國依賴和進口中國醫療物資的需求也迅速提升。與此同時，包括菲律賓和荷蘭等國都相繼出現中國進口物資被指存在質量問題的事件，對此中國外交官員也在第一時間給予回應並澄清。

4月2日，針對荷蘭媒體關於部分當地醫院一線醫務人員使用的中國產口罩因“不合格”被召回的報道，中國商務部外貿司二級巡視員劉長於回應稱，“荷蘭公司採購的這批口罩是個人防護用的非醫療用口罩，企業在出口時也做了說明。中方希望國外採購方在產品使用前進行相應質量檢驗，嚴格按照產品適用範圍和操作規程正確使用。如在採購和使用中出現有關問題，建議雙方企業按商業化原則妥善協商解決。”