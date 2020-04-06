中國駐法使館刊文：西方輿論把疫情政治化 向中國“甩鍋”

中國駐法大使館4月5日刊文寫道，“一場突如其來的疫情以近乎慘烈的方式證明，人類是命運共同體。唯有團結合作，才能共克時艱。但在西方輿論中，總有人喜歡把疫情政治化，對中國進行無端指責和污名化，把中國當成‘替罪羊’，向中國‘甩鍋’。”

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中國駐法大使館在當天刊登了一篇題為，“‘自知者不怨人’——一名中國駐法國使館外交官對新冠肺炎疫情的觀察”的文章。文章稱，“近期，針對中國的指責主要集中在‘中國原罪論’、‘中國延誤論’、‘中國產品質量低劣論’、‘中國掩蓋疫情死亡人數真相論’，並稱中國把抗擊疫情中的對外援助作為開展‘影響力外交’、‘宣傳外交’的工具，想填補美國領導力缺失的真空，懷有地緣政治圖謀。”文章續稱，“‘中國原罪論’值得一駁。世界衛生組織以及美國、歐洲、中國等各國科學家的研究早已表明，新冠肺炎疫情雖然始發於武漢，但病毒不一定源自中國。有美國科學家認為，病毒可能已經在人類中傳播了數年，甚至數十年。新冠病毒源頭問題雖然尚無定論，但這是一個科學問題，理性的做法是把它交給科學家去研究，聽取世衛組織的專業意見，採用中性的名稱，而不應炒作病毒來源問題對中國進行污名化攻擊。”文章還稱，“至於‘中國延誤論’，更是無稽之談。”

文章提到，“最近，我們看到歐洲媒體炒作中國出口歐洲的口罩、檢測試劑質量低劣問題，一時引起軒然大波。我們向中國駐西班牙、捷克、荷蘭等國使館了解情況。他們表示，經向駐在國有關部門了解，原因不是質量問題，而是外方使用操作不當，或是把不同種類口罩適用範圍弄錯。相關國家政府已做出澄清。但西方媒體只報道出現問題，不報道後續澄清。這類事件若發生在西方國家，只會被當作技術問題來看待，最多是商業糾紛。但出現在中國身上，就會被說成是政府的錯，即使發生的事情只是商業採購行為，與中國政府無關。”

文章另指，“更令人蹊蹺的是，這幾天突然冒出一些關於‘武漢死亡人數被低估’的報道。消息來源是美國當局控制的兩個輿論戰工具。它們假借一份‘美國情報界的機密報告’稱，中國政府對新冠肺炎病例總數和中國死於該病毒的人數都存在瞞報。美國自由亞洲電台更是根據武漢7座殯儀館每天的火化能力是2000具遺體，由此推斷出武漢因新冠病毒肺炎死亡人數達4萬人，而不是官方公布的2500多人。他們還以武漢疫情結束後集中發放骨灰盒排隊人數眾多為佐證，一口咬定中國隱瞞實際死亡人數。更有所謂‘中國專家’斷言稱，中國這麼做是為了儘快重啟經濟。”

對此，《紐約時報》在4月3日刊登了題為“CIA稱中國官方疫情數據嚴重失實”的報道。報道引述美國現任和前情報官員的說法，指美國中情局(CIA)至少從2月初開始就一直警告白宮，中國嚴重少報了新冠病毒的感染數，並且根據美國的抗擊病毒預測模型計算，中國的數字不可靠。稍早時，彭博新聞社則率先報道了CIA對中國少報確診數和死亡數的評估。《紐約時報》的相關報道指，美國官員淡化了上周發給白宮的一份情報報告中的發現，報告稱，CIA數周來一直告訴白宮官員，不要相信北京提交給世界衛生組織的數字。此外，自由亞洲3月27日的報道則提到，“本周一開始，武漢7家大型殯儀館每天向死者家屬發放500個骨灰盒，令民眾更相信，官方公布的死亡數字與現實相差相當遠，民間提出多個推算死亡人數的版本。”

報道續稱，“有武漢居民說，3月23日開始，湖北武漢武昌殯儀館接受死者家屬領取骨灰，家屬在領取過程中全程免費,包括所有的火化費用也是免費的，骨灰盒也由政府贈送。殯儀館方面稱，爭取每天發放500個骨灰盒，儘力在清明前做好發放工作。據財新網披露，僅在漢口殯儀館，兩天即到貨5000個骨灰盒，這是官方公布武漢肺炎死亡數字的兩倍。有網民推算武漢七家殯儀館每天合共發放3500個骨灰盒。3月23日至清明節4月5日共12天，累計發放42000個骨灰盒。”

近日，美國總統特朗普在白宮防控疫情通報會上當談及中方數據時聲稱，“相對我們看到的和報道的，這些數字好像有點少了，我說的時候是出於好意，但是我們和他討論了這個問題，”他說。“沒太說數字，主要是說他們做了什麼、做得怎麼樣。”這篇中使館的文章並寫道，“西方反華勢力的輿論戰套路就是如此：先假借情報機構或專家之口編造謊言，然後發動媒體集中進行炒作。他們不怕被‘闢謠’，因為謊言會像病毒一樣瞬間傳播到全世界。即使最後謠言被拆穿，他們污衊抹黑中國的目的已達到。”

文章還說，“為什麼這時候炒作‘低估死亡人數’的說法？當前歐美國家疫情飛速發展，感染人數呈指數級增長態勢，死亡人數也在驚人地增加。截止目前，美國確診病例已超過30萬，死亡8000多人。疫情發展令許多西方人憂心忡忡，也令其反思為什麼中國能控制住，他們卻做不到？‘低估數據論’能讓某些政客、媒體心安理得地為本國控制不住疫情、病例增加速度之快、死亡人數之多找到合理的理由。”文章最後寫道，“法國一位專家撰文指出，中國同美國及其盟友正在圍繞新冠疫情進行一場‘宣傳戰’。依我看，如果有什麼宣傳戰的話，中國是以事實為依據，宣傳自己的抗疫成就，而美國等西方國家的某些人則是無視事實，編造謊言，糊弄本國民眾。”