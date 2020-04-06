中巴再爆爭議 巴西部長指中國是瘟疫大流行之源

巴西教育部長溫特勞布指中國是新冠病毒之源引發北京憤怒。北京星期一要求巴西政府予以澄清。幾日前，巴西總統博索納羅之子、巴西議員愛德華多.博索納羅引發了兩國關係危機，他譴責中國“獨裁政權”隱瞞了有關新冠病毒的信息。

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中巴關係一波未平一波又起。巴西教育部長溫特勞布周六發推說，“中國有一個統治全球的計畫”。他還表示，中國是新冠病毒全球大流行的源頭。

這位部長發推自問：“從地緣政治的角度看，誰會從這一全球危機走出後變得更強大？”，“在巴西，究竟誰會是這一主宰全球計畫的同盟者？”這位部長說“巴西”二字時，模仿中國人口音。他指中國有一個企圖統治世界的藍圖。

中國駐巴西大使楊萬明發推譴責巴西部長的言論是“荒謬的，可蔑視的”，而且是“極端種族主義!”

楊萬明稱，“中國政府要求巴西政府正式予以澄清”。他稱，可以肯定兩國人民都站在反種族主義和維護傳統友誼一邊。

溫特勞布並未退縮，星期一，這位部長繼續要求中國應該在對抗疫情中做出更多。他說：“如果中國賣給我們1000個呼吸機，我會跪在大使館門前道歉”。

法新社報道說，爆發這一爭議的時刻，正是巴西全力抵抗新冠疫情的時刻，並希望能從中國訂購相應的醫療物資。

根據巴西衛生部長上周解釋，不知出於何種理由，北京上周拒絕了巴西相關訂單，尤其是購買呼吸機的訂單。

巴西是拉美國家中中國的第一大商貿合作夥伴國，也是拉美國家中遭疫情衝擊最嚴重的國家，目前已確診11000多病例，死亡將近500人。

巴西是中國主導的金磚五國的重要成員，不過，兩國的關係近來一波三折，巴西總統博索納羅之子、巴西議員愛德華多.博索納羅日前一系列聲明引發北京憤怒，最讓北京憤怒的是他指責北京政權是“獨裁政權”。並稱新冠病毒是“中國病毒”。