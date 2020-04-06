北京嚴防在俄華人從陸地口岸返國

俄羅斯疫情形勢似乎突然變得並不樂觀，大批在俄華人準備返國，航空口岸無法進入，從陸地口岸返回。周一傳出的消息顯示，在俄羅斯的中國人正在通過黑龍江口岸返回，中國國務院總理李克強周一強調：經中國陸地邊境輸入風險上升。要求守住邊境防線。詳情請聽安德烈介紹：

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為避免“新冠倒灌”，中國最近以來一直通過航空管控預防海外留學生大批返回。星期一，北京更專門開會強調陸地口岸管控措施，這意味着從中國廣大的陸地邊界返回本國的人越來越多。

在中國黑龍江衛健委公布的海外進入中國的38起“輸入病例”中，黑龍江3月5日新增20例境外輸入病例，超過當天中國全國38例境外輸入病例的一半。據指出，這20人全部從俄羅斯進入黑龍江，所有人都是從莫斯科飛往符拉迪沃斯托克(中國舊稱海參崴)的中國公民，他們隨後經過中國的綏芬河口岸入境。

據指出，中俄邊境主要口岸中黑河和同江已經關閉，因此回國的中國人全部壓到了綏芬河口岸，綏芬河有一條鐵路、兩條公路與俄羅斯連接。為防堵中國人返國大潮，黑龍江宣布7日起至13日臨時關閉。根據中國媒體報道，近日來中國東北邊境返國人潮持續增加中。

中國人急於從俄羅斯返回大約與俄羅斯疫情突然變得並不樂觀有密切關係，根據最新消息，俄羅斯6日一日之內確診增加近1000人，其中591起確診出現在莫斯科。俄羅斯確診累計6343例，死亡累計47例。

俄羅斯4月4日發布的官方統計數字說，目前俄羅斯新冠病毒確診病例已達4371例，43人死亡，有333人治癒出院。感染病例已遍布全國多數地區，大約三分之二都集中在首都莫斯科。莫斯科和莫斯科州兩地3月下旬後開始逐漸封城，其他各地隨後跟進。與中國相接壤的遠東幾個地區均出現感染病例，濱海邊疆區幾天前出現首次死亡病例。

中國國務院總理李克強6日主持召開中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組會議，要求對所有邊境口岸入境人員實行閉環管理。

李克強稱，目前返國人數經陸地邊境輸入風險上升。根據統計，近日中國陸地口岸入境確診病例數，已超過航空口岸入境確診病例數。

李克強要求“堅持群防群控，壓實各方責任，守住社區、口岸、邊境等防線”。