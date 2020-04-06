受新冠疫情衝擊 中國首季度46萬家公司倒閉

自香港方面消息，受到新冠肺炎疫情蔓延及“封城”等防控病毒傳播政策影響，中國第一季度有超過46萬家公司停止營業，其中過一半的公司營業已超過3年。

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據《南華早報》周一的報道顯示，依照從天眼查收集到的數據，上文提到在第一季度倒閉的46萬家公司，包括運營執照被取消的公司，以及自我宣布停止營業的公司，還包括26000家從事出口的企業。報道稱，在同一季內，中國國內新註冊企業數量也大幅下跌，從今年1月至3月，大概有320萬家新註冊公司成立，較去年首季下跌29%；而新成立的公司大都在傳統經濟強省如廣東等。

報道指出，中國經濟今年首季有收縮風險，是1976年來首次，而中國政府正試圖重振經濟，以免這種情況出現，但首季企業倒閉數量增加，反映出中國在重振經濟方面面對挑戰。對此，來自法國興業銀行的經濟師姚偉和米歇爾·林（音譯）分析稱，“中國基本上控制了新冠疫情的暴發，疫情對其國內供應鏈的影響也大多得到稀釋”。他們續稱，“然而，還是有跡象表明（疫情）給國內需求帶來了具有持續性的破壞，此外其他國家經濟受到封城影響所將帶來的外部衝擊正在迅速地到來”。

在珠三角地帶的東莞，不少當地工廠和店鋪因受到近來國際需求的突然下跌而出現關門和空無一人的景象。報道指，東莞勞工部門在上個月表示，三月份，由於海外訂單枯竭，該市一家本地的手提袋和玩具生產出口企業，東莞奇妙玩具公司因此倒閉。當地政府已命令工廠的廠主支付未付的員工工資。

值得一提的是，如果資不抵債的公司想要取消其公司註冊，則需要通過申請破產程序或出示清算報告，以確認其沒有未償債務或履行其他義務。對此，來自北京市奮迅律師事務所和貝克∙麥堅時國際律師事務所的合夥人李海峰（音譯）介紹稱，一旦股東或債權人申請破產，法院可能要花費數月的時間才能受理此案，隨後還要進行漫長的核查，要通過債權人會議和資產出售等。