回應財務造假 瑞幸咖啡董事長陸正耀：我個人非常自責

當地時間4月5日上午，針對瑞幸咖啡涉嫌22億財務造假一事，瑞幸咖啡董事長陸正耀在微信朋友圈二度回應表示，“我個人非常自責。無論獨立委員會的最終調查結果怎樣，我都會承擔應有的責任。過去兩年公司跑得太快，引發很多問題，現在狠狠地摔了一跤，我作為董事長難辭其咎！借朋友圈向所有人誠摯道歉——對不起大家！”

廣告 繼續瀏覽後續

4月2日晚，近年來在中國國內迅速崛起的瑞幸咖啡宣布，經調查顯示，其首席運營官（COO）劉劍以及部分員工偽造交易價值大約22億元人民幣。自該公告發布後，瑞幸咖啡開盤走跌，僅兩個交易日過後，瑞幸股價從26.2美元狂泄而下，累計下跌80%，股價目前報4.94美元。而作為中國第一家與星巴克叫板的企業，瑞幸咖啡發展速度堪稱“神速”，截至2019年年底，直營門店數達到4507家。這意味着瑞幸咖啡完成2019年開店4500家的目標，門店也超過星巴克，成為中國市場第一大咖啡連鎖品牌。

事實上，瑞幸咖啡自爆存在內部造假的第二天，瑞幸大股東、董事長陸正耀在4月3日發朋友圈配圖打氣稱：“今天更要元氣滿滿！小夥伴加油！”此後，不僅是陸正耀，瑞幸咖啡官微也兩度發圖鼓勵，提出“今天要元氣滿滿”。對此，陸正耀最新解釋稱，“是要給小夥伴們打氣。這個時期，我們更要穩定住運營，持續服務客戶。”他還表示，“過去兩年公司跑的太快，引發很多問題，現在狠狠的摔了一跤，我作為董事長難辭其咎！借朋友圈向所有人誠摯道歉。”

陸正耀在朋友圈寫道，“感謝很多朋友的關心問候。出事以來，我非常羞愧、痛心。瑞幸創業初衷是想做一杯好咖啡，服務千萬用戶。但是造假事件出來後，讓太多人失望、受傷！包括一直信任我們的投資人、合作夥伴，喜愛我們的消費者，還有兢兢業業的瑞幸員工和他們背後的家人。”他最後提出，“我接受一切質疑和批評，並會盡全力挽回損失！”

稍後，5日下午，瑞幸咖啡官微也發布了道歉聲明。瑞幸稱，對於此次涉嫌財務造假事件，及其所造成的極惡劣影響，瑞幸咖啡在此向社會公眾致以最誠摯的道歉。聲明稱，涉事高管及員工，現已被停職調查。瑞幸咖啡董事會已委託由獨立董事組成的特別委員會及其委任的第三方獨立機構，進行全面徹底調查。另就顧客所關心的是否後繼續營業問題，瑞幸還指，“與此同時，公司會持續服務社會，保持正常經營，穩定員工和門店業務。”

2019年5月，正是陸正耀帶領瑞幸咖啡成功在美國紐約納斯達克證券市場上市。2020年1月31日，知名做空機構渾水(Muddy Waters Research)發布匿名做空報告，質疑瑞幸咖啡財務造假和商業模式存在缺陷。瑞幸咖啡在2月3日發布簡短聲明，否認做空報告全部質疑

值得一提的是，針對瑞幸咖啡強調是COO劉劍帶領幾名下屬偽造出22億的說法，一些分析人士指出，瑞幸的靈魂人物主要為董事長、CEO、以及投資人三方，財務數據造假在2019年2月份就已經發生，所以說COO帶領員工偽造出22億收入可信度並不是很高。