新冠病毒：中國已出口近40億副口罩

中國當局周日表示，自3月初以來，中國已向與新冠病毒流行的國家出售了近40億副口罩，同時還要關心消除那些對出口醫療設備質量的憂慮。

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據法新社報道，儘管中國國內的新感染病例人數有所減少，但是北京仍然鼓勵醫療設備生產廠家，在其他國家面臨設備短缺的時候增加生產。新冠病毒大流行已在全球導致65000多人死亡。

據中國海關總署官員金海稱，自3月1日以來，中國已向50多個國家出口了38.6億副口罩，3750萬件防護服，1.6萬個呼吸器和284萬個新冠病毒檢測試劑，出口總值達到102億元人民幣（合13.3億歐元）。

不過，一些國家抱怨從中國進口的醫療設備的質量。荷蘭在3月28日宣布，從中國進口的130萬副口罩中60萬副被退回，原因是質量不符合標準，佩戴時，口罩不能和臉部線條吻合，且有的過濾裝置不能正常使用。

中國的回復是，製造商已經“明確指出（口罩）不是用於外科手術”。

西班牙也在3月底也退還了，一家沒有授權的中國公司發送的上萬個有缺陷的新冠檢測試劑。

中國官員周日回應了有關中國醫療設備質量的新聞報道，稱報道“沒有反映出全部事實”。中國外交部負責人姜凡說：“實際上有幾個因素，例如中國的使用標準和習慣與其他國家不同。使用不當會引起人們對產品質量的懷疑。”

法新社指出，這些言論與中國外交部發言人華春瑩上周發表的評論相互呼應。華春瑩一再要求西方媒體不要將問題“政治化”或是“炒作”她的發言 。

北京剛剛收緊了有關與新冠病毒有關的醫療設備出口的規定，要求產品既要符合中國標準，也要符合進口國的標準。

藥監局器械監管司官員張琦還說，中國將新冠病毒的檢測試劑的生產能力提高到每天四百萬份以上。