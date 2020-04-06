方方日記英文版《武漢日記》預計8月18日上市

中國作家方方在今年年初針對湖北武漢當地新冠疫情暴發後所寫的，反疫情發展和記錄疫情下日常點滴的方方日記英文版預計將於8月18日上市。此書英文版《武漢日記》，將由英文讀物中五大出版社之一的哈珀柯林斯出版社（HarperCollins Publishers）出版。

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方方本名汪芳，祖籍江西省彭澤縣，生於江蘇省南京市，成長於湖北省武漢市，中國當代女作家，曾任湖北省作家協會主席。1955年出生的她此前曾於2016年發表過長篇小說《軟埋》一書，這部小說講述了一位在土改中失去慘痛記憶的老婦人的故事引發廣泛關注。早年間，她曾於1982年發表了小說處女座《大篷車上》等小說和散文書籍。自武漢當地新冠肺炎疫情於今年1月20日被官媒公開後，自25日開始，身在武漢的作家方方以日記的方式，記錄“封城”後她在這座城市的所見所聞、所思所感，直到3月25日停止，共計60篇。

這些日記內容涵蓋了武漢疫情的主要情況及作家對疫情發展和社會輿論關注點的觀察，包括市民生活的不便，以及對部分政府政策的質疑和批評等。方方日記連續發表期間在中國社會引起廣泛討論，有人認為這些日記是“社會的良心”，但也有人指責這些日記不符合中國防控疫情的“主旋律”，“沒有傳播正能量”。在最後一篇日記中，方方對向她日記進行攻擊和批評的“極左分子”作出回應，並強調“正因為此，我要一次又一次地說：極左就是中國禍國殃民式的存在！他們是改革開放最大的阻力！如果聽由這股極左勢力橫行，放縱這種病毒感染全社會，改革必定失敗，中國沒有未來。”她在這篇日記最後還引述《新約聖經》提摩太後書第4章第7節的經文說，“那美好的仗我已經打過了；當跑的路我已經跑盡了；所信的道我已經守住了”。

值得一提的是，方方3月30日曾通過微博還拋出了一張題為“武漢封城日記”，落款為“方方著”的疑似其日記中文版圖書。對此她澄清說，“不知道這本書是誰編的，也不知道是否以此盈利。如有對外銷售，實乃違法。請知情者向相關部門舉報。我自己目前是沒有出版任何一本與疫情相關的書。也未出版日記。特此說明。 ​​​​”根據哈珀柯林斯出版社相關預售網頁顯示，方方日記英文版將於今年8月18日向全球英文讀者面世。