美國新型肺炎死亡人數破萬 科莫：“我們低估了疫情 正在付出代價”

美國新冠病毒肺炎死亡人數周一突破一萬人，累計確診超過34萬7千例，位於全球排首位。紐約州州長科莫表示，不管是否達到峰值都不能鬆懈。他說，“我們從第一天起就低估了疫情，我們正在為此付出代價”。另外，關東地區美軍基地進入公共衛生緊急事態。

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據美國霍普金斯大學周一發出的統計，新冠病毒疫情在全美造成的死亡人數已達10335人，排在意大利（15877人）及西班牙（13055人）之後，位於全球第三；而美國確診34萬7003例，位居第一。

在疫情嚴重的紐約州，單日有接近600人死亡，新增確診8600多例，累計超過13萬例。法新社報道，紐約州仍是美國疫情最嚴重的地區，紐約州周一宣布，延長限制措施到4月29日。紐約州州長科莫表示，將關閉學校及停止非必要商務活動的措施延長到本月29日。科莫認為，目前不是放寬社交距離規定的時候，反而要加強執行有關規定，對違反者要加倍罰款到1000美元。

不過科莫在每日記者會上表示，入院和死亡等近期數據顯示，紐約州的疫情危機可能處於平穩期，紐約州死亡人數已經連續兩天持平。紐約州人口2000萬，新冠肺炎已造成4758人死亡，確診13萬例。科莫並指出，州醫護系統的承受力達到上限，醫院所面對的壓力不能持續。

科莫說，不管是否達到峰值都不能鬆懈。他說，“我們從第一天起就低估了疫情，我們正在為此付出代價”。“香港，韓國都犯了這樣的錯誤，我們不能再犯錯誤”。

到目前為止，自新冠病毒肺炎在中國武漢爆發以來，全球確診病例突破130萬例，死亡人數超過7萬2千人。

另據報道，由於東京新冠疫情擴大，駐日美軍司令部周一宣布，包括橫田、橫須賀等關東地區美軍基地進入公共衛生緊急事態，將採取嚴格措施，控制疫情進一步蔓延。 駐日美軍司令部聲明稱，根據公共衛生緊急事態宣言，將向各基地指揮官賦予必要權限採取相關對策，以保障在美軍設施內工作生活的軍人，市民以及軍人家屬的健康。緊急事態實施期限到下月5日。