任志強下落公開 習近平或下重手

在任志強的朋友和“精神朋友”四處吶喊，聲援，在輿論密切追究任志強的下落之後，北京紀委終於公開他的下落了，官方讓他“消失”如此之久的理由是“嚴重違紀違法”，但沒有任何進一步說明的細節，違紀，違什麼紀，違法，哪一條？從官方的語調看，任志強處在不自由狀態，不知道被”隔離“在什麼地方？官方輕描淡寫一句”違紀違法“，也讓人遐想，任志強會被”高高舉起，輕輕放下“嗎？那隻背後的無形之手又會是誰？但從官方簡短而語焉不詳的通報看，有分析人士認為任志強這次面臨的形勢不太妙。

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任志強違了什麼紀

北京市西城區紀委監委周二通告稱：北京市華遠集團原黨委副書記、董事長任志強涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。通告完全沒提到任志強涉嫌違反對紀律。

官方沒有一個字關於任志強違紀違法的說明，但一些分析人士指出，所謂“違紀違法”，大家心知肚明。任志強的”違紀“，就是公開聲討習近平的那篇檄文。按照中共的傳統，即便官方最終給任志強定下更嚴重的罪名，也可能不會明確點出任志強寫的那篇海內外震動的文章，因為他們害怕更多人知道。

任志強的這篇文章就是在習近平召開17萬人“抗疫”視頻大會之後經過多人轉發，最後形成一個無數人爭相閱讀的奇特的網絡現象。他在文中譴責當局封鎖信息，控制新聞：”中國武漢肺炎疫情的暴發，恰恰驗證了‘當媒體都姓黨’時，‘人民就被拋棄’了的現實。沒有了媒體代表人民利益去公告事實的真相，剩下的就是人民的生命被病毒和體制的重病共同傷害的結果。"

中共似乎意識到耽誤了應對新冠疫情的重大時機，有可能終有一天被追責的時候，習近平突然從最初的不動作轉為“我親自指揮親自部署”抗疫。但是，任志強不點名但是非常無情的譏諷了“親自指揮”者的真面目："那裡站着的不是一位皇帝在展示自己的‘新衣’，而是一位剝光了衣服也要堅持當皇帝的小醜。儘管高舉一塊又一塊的遮羞布試圖掩蓋自己根本就沒穿衣服的現實，但絲毫也不掩飾自己要堅決當皇帝的野心，和誰不讓我當皇帝，就讓你滅亡的決心！"

任志強對這場“親自指揮”的抗疫有非常深刻的認知，對這場疫情為何爆發為一場曠世大瘟疫更有清醒的表述："中國執政黨用隱瞞前期疫情暴發的原因，靠後續封城的舉國之力，騙取了世衛組織的信任，並贏得了國際的稱讚。但身歷其中的中國人卻難以再次欺騙。生活在言論自由的民主國家的人，也許並不知道沒有新聞自由與言論自由的痛苦，但中國人知道這次疫情的暴發和所引發的一切本不應出現的痛苦，都來自於這個嚴禁新聞自由與言論自由的體制。"

北京當局在終於無法繼續隱瞞關押任志強的事實後，找到了一個理由：“違紀違法”，但是又不敢多說一句他違了什麼紀。有分析指出，指責任志強違紀違法的核心，就是他寫了這篇不點名批評習近平---抗疫無能，卻是一個渴望權力的小醜，是一位剝光了衣服也要堅持當皇帝的小醜。

任志強的言論為什麼受到特別關注

為什麼體制內外，海內外那麼多的人對這篇文章有那麼大的興趣，綜述一些分析，大約第一，這是一篇出現在習近平正在全力準備慶功，卻被公開指着鼻子“罵皇帝“的文章，他指責習近平獨裁專制，錯誤處理新冠疫情，還要攬功，“親自指揮”，結果成為一個脫光了衣服的小醜皇帝。語言犀利，一個體制內的人發出如此針對共產黨一號人物的怒吼，罕見。

第二，與任志強的身份特殊有密切關係，任志強是一位紅二代，同時是一位房地產商，億萬富翁，但奇特的是他後來逐漸轉型為一個公知，常常對社會問題發言。2016年，習近平稱，中國的新聞媒體都必須為黨服務，在微博上擁有幾千萬粉絲的任志強立即回擊，他說新聞媒體應該為人民服務，而不是為政黨服務，否則人民就將遭殃。 很快，他的微博帳號被取消，他被留黨察看一年，護照被沒收，家人不許離開中國等等。

第三，任志強在中共高層內部有相當的人脈，他與中國國家副主席王岐山的私人關係是一個公開的秘密，任志強曾經在一部自傳中披露王岐山有時會在深夜打電話給他並聊上幾個小時。因此曾有分析者懷疑，認為任志強公開站出來指着習近平罵，與王岐山難脫干係，但另外的分析則指出，了解中共黨內運作的人知道，到這種地步，王岐山不可能在背後保護任志強，任志強也不可能事先告訴王岐山要寫一篇聲討習近平的文章。

任志強失蹤以後，王岐山鮮少露面，最近的一次植樹活動中，習近平和中共政治局全體常委，以及有着第八常委之稱的中國國家副主席王岐山一起參加植樹活動，暫時平息了有關王岐山可能已出局的疑問。

高高舉起輕輕放下幾無可能？

從北京當局出面證實任志強被以違紀違法調查，官方似已做好了處理的準備，本台曾援引分析人士指出，為什麼任志強消失後出現了那麼多難以查實的傳聞，有人認為這一詭異的現象說明中國人心浮動，政局微妙，而大權在握的習近平實際上不得人心。習近平最後會放過任志強嗎？比較樂觀的分析認為：習近平現在有點騎虎難下，如果嚴懲重判，會受到黨內各方的異議和政治壓力，如果輕放，有可能造成其他人群起效仿。

但是，北京紀委官網現在公布任志強涉嚴重違紀違法被調查，似乎沒有了任何可以周轉的餘地？有分析認為，習近平現在應下了決心，不會輕易放過任志強。新冠疫情衝擊，習近平政權面臨更嚴峻更不利的形勢，愈是這種時候，習絕不會對任何異議者，尤其來自體制內的一方，顯示手軟。

從任志強一方去看，他對剝光了衣服也要堅持當皇帝的統治者厭惡如此之深，恐怕早已做好了最壞的打算。