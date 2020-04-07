六年前7警毒打示威者終院今天拒絕5人上訴申請

六年前香港為了爭取一人一票真普選發起佔中運動，警察在多次鎮壓行動中涉嫌違反港人基本人權，其中又以7警毒打示威者曾健超一案最為轟動，他們雖然被判罪成之後又循上訴途徑獲得減刑，其中兩人更上訴得直，其餘5個警員向終審法院申請終極上訴，但今日（7日）遭到拒絕，維持有罪的判決。

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2014年10月15日佔中運動期間，7名警員將時任社工的示威者曾健超押到特首辦門前龍彙道一處暗角，將曾健超雙手反綁按在地上，然後施以拳打腳踢，7警之中有人把風，但整個過程卻被一名電視台記者拍下。

提出上訴的5名警員分別為黃祖成、劉卓毅、白榮斌、陳少丹及關嘉豪。其中黃祖成案發時為總督察，劉卓毅為高級督察，白榮斌為警長，另外兩人則為警員。 另外陳少丹同日在中區警署接見室內因為襲擊曾而被控一項普通襲擊罪。5名罪成警員已全部服刑完畢，今日只有首被告總督察黃祖成有到法庭。

至於另外兩名涉的警員劉興沛及黃偉豪，去年7月獲上訴庭裁定上訴得直。上訴庭之後雖然駁回另外5名警員的上訴，並且拒絕批出他們上訴許可證明書，但他們仍獲得減刑15至18個月不等。5名警員當時已經決定提交文件向終院申請上訴許可。

申請人向法庭就4個法律觀點提出上訴，而4個相關的法律觀點均圍繞電視新聞片段的真確性進行爭議。上訴庭認為，法庭早前已裁定新聞片段屬真確，而且申請人在審訊期間，從未要求將新聞片段的母帶呈堂，或反對控方將從公開資料渠道取得的證據呈堂，法庭認為這屬辯方的策略，申請人不能在上訴時用此理據指稱造成審訊不公，故拒絕批出上訴許可證明書。

至於事件另一主角曾健超，他則因為在當晚的騷亂中曾經向警察潑水，在2016年被控襲警罪名成立，入獄5個星期。曾去年出馬競選區議會選舉當選，成為新一屆區議員。