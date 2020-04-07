康復者血漿治療新冠 韓國兩年長病患康復 法國開始臨床實驗

兩名感染新冠病毒的韓國年長患者在接受康復者血漿注射後全部康復，在等待疫苗出世之前，法國三月七日起進行血漿療法實驗。據指每個新冠痊癒者帶有抗體的血漿可拯救三到四人的生命。

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法新社報道，血漿療法就是將新冠病毒痊癒者具有抗體的血液注射到重症患者身上，從而幫助重症患者清除體內的病毒。

主治兩名重症患者的韓國漢城塞布蘭斯醫院的一位醫生表示，血漿療法對治療重症患者有明顯療效。不過，他表示，必須通過大範圍的臨床試驗才能證明這項療法的有效性。

兩名韓國患者其中一名71歲，男性，在接受注射一名20多歲年輕的痊癒者具有抗體的血漿及類固醇治療後，病情才得以好轉。另外一位患者，女性，67歲，之前使用對抗瘧疾類藥物治療以及使用HIV藥物和氧氣治療後都沒有效果， 但在接受新冠痊癒者血漿治療和注射類固醇後，身體逐漸康復。

根據法新社報道，使用痊癒者具有抗體的血液，在治療其他諸如埃博拉以及SARS等傳染病時都產生了顯著療效，但只是在小範圍內進行。

法國巴黎幾所大醫院從3月7日開始，對60幾名重症患者進行血漿療法實驗。目前在美國、中國也在進行類似的實驗。

據指出，被稱之為“超級英雄”的新冠痊癒者獻出的帶有抗體的血漿，有可能拯救三到四人的生命。但在未進行大規模臨床試驗之前，專家指對血漿注射的效果仍不可過分樂觀。