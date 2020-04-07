東京都為移住酒店的新冠感染者提供公費食宿

到4月6日為止，東京都內感染者新冠病毒者累計達到1116人，除去死亡和出院的人外，住院者共1034人，超出東京準備的感染病床數，都政府為優先救治重症患者，4月7日起開始，將輕症患者和無癥狀感染者轉移至酒店等住宿設施，對於轉移、餐食、隔離等費用，將用公費支付。

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日本依據《感染症法》，在1月28日的內閣會議上決定了新型冠狀肺炎列為“指定感染症”的方針，無論日本人和外國人，在對這種感染症進行治療時，將由日本用公費負擔檢查費與醫療費，而東京都這次也為轉移至酒店等住宿設施的患者公費提供轉移、餐食、隔離等費用。

東京都7日展示了上述感染者接受療養及醫學觀察的酒店。該賓館是位於中央區的“東橫INN東京站新大橋前”。移住酒店的患者以24小時內沒有出現37.5度以上發燒的感染者為對象，從7日開始，患者們將依次移住該酒店，最終將入住100人左右。

東京都到4月2日為止，保證了700張適合新冠病人入院的床位，當時入院患者已達628人，4月4日感染者增加到892人，已遠遠超出所準備的病床數，因此在東京都4月3日決定，租借東京都內的酒店，讓輕症者和無癥狀病毒攜帶者移住酒店，以解決病床不足的危機。到4月6日為止，東京都感染者已達1116人，7日又有超過80人感染。東京都知事小池百合子在4月6日的記者會上表示，現在已確保1000張病床，本周末將擴大到1700張床位，今後以確保4000張床位為目標。