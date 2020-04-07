武漢正式解封恢復對外交通強化小區管控

新冠疫情爆發地中國武漢在封城兩個半月後周三凌晨正式解封，恢復對外交通。市疫情防控指揮部強調“零新增”不等於“零風險”，湖北省政府周二晚通知，要求各地繼續強化社區管控。

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據報道，武漢周三凌晨所有路障已經撤除，恢復鐵路、民航、水運、公路及城市公共交通運行，出城交通大致順暢，旅客無須量體溫或展示健康“綠碼”。

據鐵路公司表示，周三將有276班列車經武漢駛往各地，其中54班由武漢開出，預計約5萬5千名旅客坐火車離開武漢。 不過，據市疫情防控指揮部說，離漢通道解封後，仍要繼續實行嚴格的小區出入管理，重點排查“無癥狀感染者”，康復後檢測呈陽性人士和市外境外人員，強調“零新增不等於“零風險”，解封不等於解除防疫。

湖北省政府周二晚通知，要求各地繼續強化社區管控，嚴格進出人員管理，實行“身份必問、信息必錄、體溫必測、口罩必戴”。全省學校則繼續延後開學。

通告並要求居民，非必要“不出社區、不出市、不出省”，盡量減少出行，不參加聚集性活動，出入公共場所佩戴口罩。國家機關工作人員非必要不出差。 通報重申，“零新增不等於零風險、解除通道管控不等於解除防控措施、打開城門不等於打開家門”。

另據澎湃新聞報導，武漢市疫情防控指揮部社區疫情防控組疫情排查組長陶存新坦承，近期無癥狀感染者和康復出院複檢為陽性患者的出現，增加疫情防控複雜性。 他表示，復工、復市後，人員流動量和活動面將不斷加大，既要保障經濟社會發展，又要降低運行感染，傳播風險等，“形勢依然嚴峻”。