民主黨議員鬧區用話筒與警察對話被判“襲警”罪成

香港法治精神最近因為佔中發起人、港大法律學者戴耀廷一篇“法治已死”的文章，引起各方關注之際，去年7月時任立法會議員的民主黨黨員區諾軒，在旺角街頭騷亂中用話筒與警察對話時，警員投訴話筒音量太大致耳朵發生痛楚，另一名警員則指區用話筒推撞他的武器，區被控兩項襲警罪名，裁判官梁嘉琪6日裁定區兩項罪名成立，案件押後至4月24日判刑，期間索取社會服務報告，區獲准繼續保釋。

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指控遭到區諾軒用話筒推撞“襲擊”的警員關志豪在庭上供稱，他當時手持盾牌和長矛，但當區用話筒推撞他時，他感到“驚怕”，嚇得“呆了”。

裁判官梁嘉琪裁決時指，就區諾軒以話筒襲擊警員高振邦的控罪，高當時曾數次要求區諾軒不要將話筒太過接近他，高亦曾用手撥開話筒，並指當時話筒距離他約27吋距離。梁嘉琪認為高的行為已充分顯示他並不同意區諾軒於近距離向他叫喊，而高着區停止叫喊時，區回應指“為什麼不可以嘈得？我有權嘈”，顯示區帶有惡意，且話筒的音量刺耳，持續一段時間可造成不適，並認為控方已排除高因其他工作事宜而令耳朵不適等，故裁定區諾軒以話筒襲擊高振邦罪成。

至於區被控用話筒襲擊警員關志豪一項控罪，梁嘉琪指證供顯示，區諾軒當時曾指罵關是“毅進仔”，並大力用Mic（咪高峰）打其長盾3次，關表示當時“我覺得有點驚怕，因為他是一個議員，想不到他會對警方防線作出一個衝擊行為”，並指自己當時被嚇到“呆了”及握緊盾牌。梁官認為關的上述行為足以顯示他對被告的行為感到憂慮，擔心會遭受非法武力對待，且區指罵關是毅進仔亦顯示他帶有針對性，故裁定區諾軒襲警罪成。

所謂“毅進仔”，是指香港當局專門為一些未能考入正規大學的學生所特別訂造的課程，很多人都是透過毅進課程而“考入”香港警隊，不少港人以毅進仔來形容這些警察學識見識同樣淺薄，甚至連裁判官都認為這是對警察的一個貶詞，可見這個課程之失敗。

此外，去年10月1日在街頭運動中遭到警員用真槍實彈擊中的一名18歲中五學生曾志健，因為被控襲警罪和暴動罪，與同其他5男1女被告在6日再度提訊。目前正逐步康復之中的曾志健等人獲准法官郭偉健以原有條件繼續讓7名被告保釋，每周警署報到次數由兩次減至一次。

曾志健的律師在庭上透露，健仔現時已基本康復，惟仍須定期到醫院覆診；辯方申請將案押後至 6 月 9 日再訊，以索取法律意見，索閱控方新增的控罪文件，及考慮申請將案件分割兩案處理，獲法官郭偉健接納。