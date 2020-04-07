法國新冠肺炎累計死亡病例“破萬”峰值尚未到來 政府收緊“禁足令”

法國新冠病毒感染累計死亡病例“破萬”，法國衛生部總幹事薩洛蒙周二表示，“疫情持續擴散”，峰值尚未到來。總理菲利普表示，“禁足令”不僅繼續執行，還將“更嚴”。西班牙新增確診和死亡數字又出現反彈。

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薩洛蒙周二晚表示，法國累計死亡達到1萬328例，單日猛增1417例，其中597例在醫院死亡，820例來自養老院。不過，薩洛蒙解釋說，單日死亡數字高是因為上周末積壓造成。

一個較好的消息是，重症患者人數在持續減少，新增59人，而周一和上周日重症患者分別增加94人及140人。

不過，薩洛蒙指，“峰值”尚未到來，每天晚上醫院及醫院的重症監護室都在新增病患。儘管趨緩，但法國的疫情仍處於上升階段。

法國自3月17日起實施“禁足令”到本周二進入第四周，法國總理菲利普周二在國民議會表示，將繼續執行為抑制新冠病毒傳播的“禁足令”，現在談“解禁”的各種條件為時尚早。

法國自三周前在全法範圍內實施“禁足令”，要求民眾留在家中，最大限度減少出行並避免與外界接觸。當局周二決定收緊限行措施，周三，起上午10時至晚上7時禁止民眾外出運動，外出運動只能在10點前及19點以後。

而面對新冠病毒在各地養老院迅速傳播，法國政府將在養老院啟動新冠病毒全面檢測行動。

另外，疫情稍有好轉的西班牙新增確診和死亡數字出現反彈：新增5478例新冠病毒確診，新增743人死亡。西班牙累計確診14萬零510例，累計死亡1萬3798例。